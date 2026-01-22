ANAF schimbă Formularul 300 – decontul de TVA, cu instrucțiunile de completare 2026

ANAF a lansat, joi, în dezbatere un nou proiect de modificare a Formularului 300-decont de taxă pe valoare adăugată (TVA), cu instrucțiunile de completare, pentru că, începând cu prima perioadă fiscală a anului 2026 nu mai este necesară păstrarea în declarație a rândurilor specifice cotelor vechi de TVA.

Prin Legea 141/2025 (primul pachet fiscal al Guvernului Bolojan), începând cu data de 1 august 2025, s-a majorat de la 19% la 21% cota standard de TVA și au fost crescute cotele reduse de TVA de la 5% sau 9% la 11%.

Pentru locuințe noi cumărate de persoanele fizice sunt dispoziții tranzitorii potrivit cărora se aplică vechea cotă redusă de 9%, până la 31 iulie 2026, dacă sunt îndeplinite anumite condiții expres prevăzute de lege (pentru contractele semnate cu promisiunea de cumpărare plătită până la data de 1 august 2025).

Declararea taxei pe valoarea adăugată se face potrivit art. 323 din Codul fiscal, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, prin formularul (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”, care se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală a persoanei impozabile (luna, trimestrul, semestrul, anul).

Modelul și conținutul formularului sunt aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2131/2025, în prezent. Întrucât modificarea cotelor de TVA a intervenit în cursul anului, în acest formular sunt prevăzute atât rânduri specifice cotelor de TVA aplicate până în luna iulie 2025 inclusiv (19%, 9% și 5%), cât și rânduri specifice noilor cote de TVA (21%, 11%, și respectiv, 9% - pentru livrările de locuințe către persoane fizice care se încadrează în condițiile specifice legale), pentru a asigura posibilitatea declarării corecte a TVA de către persoanele impozabile care au perioada fiscală trimestrul, semestrul sau anul calendaristic.

Începând cu prima perioadă fiscală a anului 2026 nu mai este necesară păstrarea în formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” a rândurilor specifice cotelor vechi de TVA.

Astfel, ANAF trebuie să dea un nou ordin pentru aprobarea unui nou model de formular (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cu instrucțiuni de completare adaptate noilor prevederi legale.