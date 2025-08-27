Skip to content

OFICIAL Apple a anunțat când se vor lansa noile telefoane iPhone 17
Apple a anunțat data oficială la care va prezenta seria de smartphone-uri iPhone 17.

Noile telefoane vor fi prezentate, în mod oficial, în cadrul unui eveniment care va avea loc pe 9 septembrie 2025, sub sloganul „Awe dropping”, potrivit The Verge.

La eveniment, se așteaptă introducerea unui nou format de camere pe spatele telefoanelor, inspirat de Google Pixel, conform sursei citate, informații despre inteligența artificială, noul design al iOS 26, prezentat la începutul acestei veri, și a unui nou model, iPhone 17 Air, care ar urma să fie mai subțire decât celelalte variante.

Recent, directorul general Tim Cook a declarat că Apple a vândut 3 miliarde de telefoane de la apariția iPhone-ului, în anul 2007, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

