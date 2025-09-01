Oameni de afaceri români: Sute de firme românești sunt cele mai afectate de impozitul IMCA

Asociatia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) atrage atentia membrilor Coalitiei de Guvernare că cele mai afectate de impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) sunt sutele de firme romanesti cu venituri de peste 50 milioane euro a caror activitate si dezvoltare este franata prin aceasta masură.

Guvernul a menținut impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile care au cifră de afaceri peste 50 milioane EUR, chiar dacă au pierderi. Inițial Bolojan propusese eliminarea IMCA din 2026, dar a trebuit să-l mențină în vigoare, la presiunea PSD, cel mai mare partid din Coaliția de Guvernare, care susține Cabinetul. În schimb, nu se aplică mecanismul cu limitarea cheltuielilor pentru afiliați, prin pachetul 2 de reforme, după cum a precizat premierul Bolojan.

Acesta este contextul în care AOAR a făcut precizarea că firmele românești sunt cele mai afectate de IMCA, în condițiile în care în spațiul public a apărut și ideea că acest tip de impozit minim țintește de fapt companiile multinaționale care operează pe piața din România.

Iată comunicatul transmis, luni, de AOAR, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro:

„Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) atrage atentia membrilor Coalitiei de Guvernare ca cele mai afectate de impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) sunt sutele de firme romanesti cu venituri de peste 50 milioane euro a caror activitate si dezvoltare este franata prin aceasta masura.

Vorbim de firme care platesc de ani de zile toate taxele in Romania, fie ca vorbim de impozit pe profit sau contributii sociale aferente salariilor. In final cei mai afectiati ajung sa fie tot consumatorii si angajatii romani.

Situatia este cu atat mai grava cu cat, de exemplu un produs vandut de catre o fabrica din Romania unui distribuitor care il vinde la randul sau unui lant de magazine ajunge sa fie subiect al IMCA de trei ori. IMCA nu tine cont nici macar de situatia tranzactiilor intre parti afiliate unde de exemplu un distribuitor vinde produse catre o retea de retail afiliata, grupul de firme ajungand sa plateasca taxa de doua ori.