UPDATE „Nu transformați creatorii în contabili”. Petiție online către ANAF și Finanțe pentru eliminarea e-Factura la drepturi de autor

O petiție lansată pe platforma Declic, prin care semnatarii cer Ministerului Finanțelor și ANAF anularea obligației de înrolare în sistemul RO e-Factura pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și nu sunt organizate ca PFA sau firme, a strâns mii de semnături în doar o zi.

Update ora 15:25: Petiția a ajuns la 5.150 de semnături.

Update ora 13:00: Petiția online lansată pe platforma Declic a strâns 4.130 de semnături.

Știrea inițială:

Campania inițiată duminică de un membru al comunității Declic și denumită „Nu transformați creatorii în contabili: eliminați RO e-Factura pentru drepturi de autor” vine în contextul în care, de la 1 iunie 2026, persoanele fizice care obțin venituri și se identifică fiscal prin CNP vor trebui să se conformeze la sistemul de facturare electronică.

Concret, semnatarii solicită Ministerului Finanțelor și ANAF:

excluderea explicită a persoanelor fizice titulare de drepturi de autor din obligația de înrolare în RO e-Factura;

clarificarea imediată și publică a cadrului fiscal aplicabil;

consultarea organizațiilor profesionale din sectorul cultural și creativ înainte de impunerea unor obligații administrative disproporționate.

„Începând cu 1 iunie 2026, mii de persoane fizice care obțin venituri ocazionale din drepturi de autor scriitori, traducători, jurnaliști, artiști vizuali, actori, muzicieni, compozitori, regizori, scenariști, cercetători și alți creatori - riscă să fie obligate să se înscrie în sistemul RO e-Factura. Cerem anularea obligației de înrolare în RO e-Factura pentru persoanele fizice titulare de drepturi de autor care nu desfășoară activitate economică independentă și nu sunt organizate ca PFA sau societăți comerciale”, se arată în textul petiției publicate pe platforma Declic.

Persoana care a inițiat campania și care se prezintă drept „Un lucrător cultural independent” atrage atenția că, în prezent, veniturile din drepturi de autor sunt deja fiscalizate.

„Persoanele juridice care plătesc aceste venituri (edituri, teatre, ONG-uri, televiziuni, galerii, organizații culturale etc.) calculează, rețin și declară la sursă impozitele și contribuțiile sociale aferente. Sistemul funcționează deja, iar obligațiile fiscale sunt îndeplinite”, conform petiției.

În plus, noua obligație ar transfera „o povară birocratică disproporționată” asupra unor persoane care nu sunt antreprenori și nu desfășoară activitate economică în mod continuu, ci obțin venituri ocazionale dintr-o carte publicată, un articol, un spectacol, un atelier sau alte colaborări punctuale.

„Pentru a încasa legal un venit din drepturi de autor, acești oameni ar fi obligați să își facă semnătură electronică, să se familiarizeze cu SPV, RO e-Factura și alte proceduri fiscale, deși beneficiarii veniturilor gestionează deja toate obligațiile contabile și fiscale. Mai mult, există ambiguități juridice serioase privind încadrarea cesiunii drepturilor de autor ca „prestare de servicii”. Drepturile de autor nu reprezintă întotdeauna o activitate economică independentă, ci un transfer de drept de exploatare a unei opere, iar jurisprudența europeană arată că acordarea dreptului de exploatare asupra unei opere nu echivalează automat cu o prestare de servicii”, potrivit petiției.

Totodată, persoana care a inițiat petiția susține că „nu este normal ca un jurnalist, actor, traducător sau cercetător care primește ocazional venituri din creația proprie să fie tratat administrativ ca o companie”.

Inițiatorul spune că România are nevoie de creatori și nu de încă un obstacol administrativ „pentru cei care deja lucrează precar și intermitent”. „Cultura independentă și munca creativă nu trebuie sufocate de birocrație”, conform petiției.

Obligația de conformare la e-Factura nu ar afecta numai artiștii, ci zeci de mii de oameni care obțin venituri ocazionale din creație intelectuală și care nu funcționează ca firme sau PFA-uri, care au din când în când un contract de drepturi de autor, se mai arată în textul petiției.

Premierul Bolojan despre e-Factura la persoane fizice: „Să vedem dacă combate evaziunea sau dacă e doar o formă de birocrație în plus”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat săptămâna trecută, la podcastul HotSpot de la HotNews, că a primit deja sesizări privind extinderea sistemului e-Factura la persoanele fizice, despre care spune că generează „o birocrație suplimentară”, motiv pentru care urmează să discute această problemă cu Ministerul Finanțelor.

Bolojan a vorbit despre rezultatele din cele 10 luni de mandat, inclusiv despre măsurile fiscale cu impact asupra antreprenorilor români.

„Am continuat digitalizarea și chiar acum ar urma să intre în vigoare, de exemplu, extinderea sistemului e-factura, pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice, care au diferite business-uri mici. Or, asta înseamnă, de exemplu, o birocrație suplimentară, am primit deja sesizări pe tema asta și chiar astăzi mi-am propus să discut cu Ministerul Finanțelor să vedem dacă această măsură este, într-adevăr, necesară, dacă combate, într-adevăr, evaziunea sau dacă e doar o formă de birocrație în plus”, a anunțat Ilie Bolojan.

Sistemul e-Factura pentru persoane fizice, obligatoriu de la 1 iunie 2026

Amintim că de la 1 iunie 2026, conform OG nr. 6/2026, sistemul RO e-Factura va fi obligatoriu pentru toate persoanele care obțin venituri și se identifică fiscal prin CNP.

Conform Ordinului ANAF nr. 378/2026, „furnizorii/prestatorii care se identifică fiscal prin codul numeric personal, care au început să desfășoare activități economice anterior datei de 1 iunie 2026, sunt obligați să solicite înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, până cel târziu la data de 26 mai 2026.

Pentru a solicita înscrierea în registru, persoanele completează și transmit formularul (082), având bifată secțiunea corespunzătoare înscrierii în registru. Persoanele sunt înscrise în registru cu data de 1 iunie 2026”.

Prevederea care obligă persoanele fizice implicate în activități economice să utilizeze sistemul RO e-Factura este cuprinsă în „Ordonanța trenuleț” (OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal), adoptată de guvern la finalul anului trecut, și a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2026.

Ulterior, a fost publicat și ordinul de aprobare a procedurii de înregistrare (Ordinul 59/2026 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.789/2024), care prevede că toți contribuabilii din categoria menționată care se identifică fiscal prin CNP trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura, înainte de a începe desfășurarea activităților economice, prin depunerea formularului 082.

