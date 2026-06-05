Sistemele informatice ANAF intră în mentenanță. Luni, 8 iunie 2026 – termen pentru depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală informează că, în perioada 5–8 iunie 2026, vor fi Agenția Națională de Administrare Fiscală informează că, în perioada 5–8 iunie 2026, vor fi desfășurate lucrări programate de „mentenanță și optimizare” a infrastructurii tehnice care susține sistemele informatice utilizate la nivelul Ministerului Finanțelor și al ANAF.

Este posibil ca, în perioada imediat următoare finalizării lucrărilor, să fie înregistrate „disfuncționalități temporare sau întârzieri în accesarea unor servicii informatice” care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală derulate de Ministerul Finanțelor și ANAF, precizează Fiscul.

„Echipele tehnice monitorizează permanent procesul de implementare și vor interveni cu celeritate pentru diminuarea eventualului impact și asigurarea reluării funcționării în condiții optime. Aceste intervenții au ca obiectiv îmbunătățirea performanței, creșterea gradului de securitate și consolidarea stabilității operaționale a serviciilor digitale puse la dispoziția contribuabililor și a instituțiilor partenere” - susține ANAF.

Termen ANAF pentru firme și fermieri

În paralel, se apropie termene fiscale importante pentru firmele românești și pentru fermieri.

Luni, 8 iunie 2026 este termenul pentru depunerea notificării privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că luni, 8 iunie 2026, este termenul limită de depunere a notificării privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori:

formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”;

formularul 016 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”;

formularul 020 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal”;

formularul 070 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”;

formularul 700 „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale”.

Obligativitatea depunerii formularelor mai sus menționate o au următoarele categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori, după împlinirea termenului prevăzut la art. 315¹ alin. (15) din Codul fiscal.

Agricultorul care aplică regimul special, conform art. 315¹ alin. (15) din Codul fiscal, și care optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, dacă nu realizează alte activități economice decât cele prevăzute la art. 315¹ alin. (1) lit. c) și d) sau realizează alte activități economice a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal.

„Calendarul obligațiilor fiscale” poate fi accesat pe site-ul ANAF

Baza legală: art. 315¹ alin. (15), alin. (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, punctul 871 alin. (14) din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OPANAF nr. 1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Tot luni, 8 iunie 2026 este și termen limită pentru depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale, de către firmele românești.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar, că luni, 8 iunie 2026, este termenul limită pentru depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale.

După caz, contribuabilii depun:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

Formularul 013 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.

Formularul 015 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România.

Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal.

Formularul 030 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal.

Formularul 040 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice.

Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Sau:

Formularul 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.

Contribuabilii pot accesa aici „Calendarul obligațiilor fiscale”

Baza legală: art. 322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; OPANAF nr. 1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.