OFICIAL e-Factura pentru persoane fizice: Formularul de înregistrare 082, cu instrucțiunile de completare, în Ordinul ANAF 378/2026

Ordinul prin care se actualizează Procedura privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale Formularului 082 - Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu a apărut marți în Monitorul Oficial.

Actualizarea este necesară în contextul în care Ordonanța nr. 6/2026 a stabilit data de 1 iunie 2026 ca termen de tranziție pentru trecerea obligatorie a persoanelor fizice care au activități economice pe baza codului numeric personal (CNP) la sistemul de facturare electronică RO e-Factura.

Acum, conform Ordinului ANAF nr. 378/2026, „furnizorii/prestatorii care se identifică fiscal prin codul numeric personal, care au început să desfășoare activități economice anterior datei de 1 iunie 2026, sunt obligați să solicite înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, până cel târziu la data de 26 mai 2026. Pentru a solicita înscrierea în registru, persoanele completează și transmit formularul (082), având bifată secțiunea corespunzătoare înscrierii în registru. Persoanele sunt înscrise în registru cu data de 1 iunie 2026”.

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, pentru a solicita înscrierea în registru, persoanele completează și transmit formularul (082), având bifată secțiunea corespunzătoare înscrierii în registru. Persoanele sunt înscrise în registru cu data de 1 iunie 2026.

Amintim că prevederea care obligă persoanele fizice implicate în activități economice să utilizeze sistemul RO e-Factura este cuprinsă în „Ordonanța trenuleț” (OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal), adoptată de guvern la finalul anului trecut, și a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2026.

Ulterior, a fost publicat și ordinul de aprobare a procedurii de înregistrare (Ordinul 59/2026 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.789/2024), care prevede că toți contribuabilii din categoria menționată care se identifică fiscal prin CNP trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura, înainte de a începe desfășurarea activităților economice, prin depunerea formularului 082.

Ordinul nr. 378/2026 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.789/2024 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (082) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu".