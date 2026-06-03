UE: România trebuie să implementeze îmbunătățiri structurale durabile în colectarea TVA și a impozitului pe profit

România are cel mai mare decalaj la conformarea la plata TVA și a impozitului pe profit, la nivel european, și are nevoie de progrese suplimentare în reducerea dezechilibrelor fiscale în anii următori, se arată în raportul de țară publicat, miercuri, de Comisia Europeană.

„Calitatea finanțelor publice rămâne o problemă centrală. România a redus deficitul bugetar prin două pachete ample de reforme fiscale. Pe partea de cheltuieli, s-a bazat în principal pe înghețări extinse ale salariilor și pensiilor din sectorul public”, se menționează în raportul UE pentru România.

În context, UE subliniază că România își poate crește veniturile din TVA fără să fie nevoită să mai crească taxa pe valoare adăugată mai sus de 21%, dacă va implementa integral reformele pe care țara și le-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit raportului de țară, „vor fi necesare progrese suplimentare în reducerea dezechilibrelor fiscale în anii următori, prin două direcții principale”: