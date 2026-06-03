UE: România trebuie să implementeze îmbunătățiri structurale durabile în colectarea TVA și a impozitului pe profit

România are cel mai mare decalaj la conformarea la plata TVA și a impozitului pe profit, la nivel european, și are nevoie de progrese suplimentare în reducerea dezechilibrelor fiscale în anii următori, se arată în raportul de țară publicat, miercuri, de Comisia Europeană.
„Calitatea finanțelor publice rămâne o problemă centrală. România a redus deficitul bugetar prin două pachete ample de reforme fiscale. Pe partea de cheltuieli, s-a bazat în principal pe înghețări extinse ale salariilor și pensiilor din sectorul public”, se menționează în raportul UE pentru România.
În context, UE subliniază că România își poate crește veniturile din TVA fără să fie nevoită să mai crească taxa pe valoare adăugată mai sus de 21%, dacă va implementa integral reformele pe care țara și le-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Potrivit raportului de țară, „vor fi necesare progrese suplimentare în reducerea dezechilibrelor fiscale în anii următori, prin două direcții principale”:
- „În primul rând, România trebuie să implementeze îmbunătățiri structurale durabile în colectarea veniturilor. România are cele mai mari decalaje de conformare la plata TVA și a impozitului pe profit (CIT) din UE (aproximativ 30% și, respectiv, 44%). În contextul PNRR, s-a angajat să implementeze o gamă largă de măsuri care ar trebui ca, dacă vor fi aplicate integral, să ducă la o creștere semnificativă a colectării TVA la rate ale TVA neschimbate în anii următori”.
- „În al doilea rând, România trebuie să îmbunătățească procesul bugetar pentru a inversa tendința de depășire a cheltuielilor față de planurile bugetare. Au fost realizate unele progrese în 2025, iar bugetul pentru 2026 pare să se bazeze pe ipoteze credibile. Respectarea strictă a planurilor bugetare pe parcursul mai multor ani ar spori predictibilitatea și ar putea genera beneficii semnificative pentru costurile de finanțare ale guvernului”.