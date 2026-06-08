ANAF a încasat peste 18 milioane lei din vânzarea de bunuri sechestrate și plata datoriilor de către unii proprietari, în 2 luni de funcționare a platformei e-Licitații ANAF 

Agenția Națională de Administrare Fiscală a încasat la bugetul de stat peste 18 milioane de lei în primele 2 luni de la lansarea platformei online e-Licitații ANAF, prin vânzarea unor bunuri sechestrate, dar și prin plata datoriilor de către proprietarii speriați să nu le fie vândute bunurile pe internet.

În puțin peste două luni de la lansare, platforma e-Licitații ANAF a generat încasări directe de 15,3 milioane de lei din licitații online, a precizat Ministerul Finanțelor, într-un comunicat. În plus, statul a mai recuperat peste 3 milioane de lei după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita valorificarea bunurilor.

În total, în perioada de la lansare până în prezent, au fost adjudecate 78 de licitații, cu prețuri finale cu 17% mai mari, în medie, față de prețurile de pornire.

„e-Licitații ANAF arată foarte concret ce poate însemna digitalizarea: bani recuperați mai rapid la buget, transparență mai mare și acces mai larg pentru cetățeni. Totodată, faptul că în 17 cazuri contribuabilii și-au achitat integral datoriile după publicarea bunurilor confirmă un lucru important: procedurile vizibile și clare cresc conformarea. ANAF trebuie să continue această direcție: mai puțină birocrație, mai multă transparență și instrumente digitale care susțin colectarea corectă”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Principalele cifre înregistrate de e-Licitații ANAF în 2 luni:

15.311.971 lei încasați din licitații online;

peste 3 milioane de lei încasați prin conformare voluntară;

78 de licitații adjudecate;

17 licitații anulate după plata integrală a obligațiilor fiscale;

prețuri de adjudecare cu 17% mai mari, în medie, față de prețul de pornire;

1.727.885 de vizitatori unici;

70.009.885 de accesări ale platformei.

Platforma e-Licitații ANAF extinde accesul publicului la procedurile de valorificare a bunurilor sechestrate și permite participarea unui număr mai mare de persoane interesate, indiferent de localitate. Prin creșterea vizibilității și a concurenței între participanți, statul poate obține prețuri mai bune, iar procedurile devin mai transparente.