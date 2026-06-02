Pentru jumătate dintre patronii IMM din România este greu să-și găsească angajați cu aptitudinile potrivite (Eurobarometru)

Pentru aproape jumătate dintre firmele mici și mijlocii (IMM) din România este greu să-și găsească angajați cu aptitudinile potrivite, iar majoritatea se confruntă cu dificultăți în a-și aduce și lucrători străini din afara Uniunii Europene, potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat recent de Comisia Europeană.

Întrebați dacă în ultimele 24 de luni „a fost sau nu dificil pentru firma lor să găsească lucrători cu aptitudinile potrivite”, 23% dintre respondenții din România au declarat că a fost „foarte dificil”, iar 26% au spus că a fost „mai degrabă dificil”. Doar 2% dintre reprezentanții firmelor din România chestionați au spus că a fost „foarte ușor” să-și găsească angajați cu aptitudinile potrivite, iar 10% au răspuns că a fost „mai degrabă ușor”. 38% au dat răspunsuri nerelevante, iar 1% au spus că nu știu.

Spre comparație, în UE, în ansamblu, 24% dintre respondenții din IMM-uri au declarat că a fost „foarte dificil”, iar 22% au spus că a fost „mai degrabă dificil” să găsească lucrători cu calificările potrivite.

Firmele mici și mijlocii românești s-au orientat și către lucrătorii din afara UE, dar în proporție foarte mică. 8% dintre IMM-urile participante la sondaj au căutat lucrători din afara UE, iar 3% au încercat să aducă angajați din alte state membre ale UE. Aproape 90% dintre respondenții IMM-urilor românești au declarat că nici nu au încercat să angajeze străini (nici din alte state UE, nici extracomunitari). Spre comparație, 79% dintre IMM-urile europene nu au încercat să recruteze din afara țării lor.

Respondenții relevanți din România au spus că, în ultimele 24 de luni, au căutat lucrători extracomunitari pentru următoarele meserii și domenii:

Șoferi și operatori de transport - 24%

Muncitori calificați în construcții - 22%

Lucrători în procesarea și prepararea alimentelor - 14%

Lucrători pentru curățenie și servicii de suport - 11%

Ingineri de inginerie civilă și structurală - 10%

IMM-urile românești în cauză s-au confruntat, însă, cu bariere la recrutarea muncitorilor din statele terțe. În ultimii doi ani, pentru 66% dintre respondenți a fost „în totalitate dificil” procesul de recrutare a lucrătorilor din afara UE. Doar 15% dintre respondenții IMM-urilor din România au spus că a fost un proces de recrutare „în totalitate ușor”.

Sondajul european relevă că IMM-urile românești se confruntă cu procese de angajare a muncitorilor extracomunitari mai dificile decât angajatorii IMM-urilor din UE, în ansamblu. La nivelul UE, pentru 54% dintre respondenții IMM procesul de angajare a lucrătorilor extracomunitari a fost „în totalitate dificil”, iar pentru 40% a fost „în totalitate simplu”.

Top 5 bariere întâlnite de IMM-urile românești la recrutarea muncitorilor extracomunitari:

Proceduri complexe sau lungi de recrutare și imigrare - 38%

Dificultatea în a găsi candidați potriviți - 37%

Bariera lingvistică - 26%

Resurse interne limitate pentru a gestiona procesul - 16%

Provocări în recunoașterea calificărilor sau validarea competențelor lucrătorilor - 15%

Sondajul a cuprins 12.900 de intervuri la nivelul UE, din care 500 în România, în rândul firmelor care au de la 1 la 249 angajați.

Reamintim că, începând cu anul 2026, Guvernul a introdus o serie întreagă de condiții suplimentare la importul de forță de muncă din afara Uniunii Europene, prin Ordonanța de urgență 32/2026.

De asemenea, în anul 2026, contingentul lucrătorilor extracomunitari pe piața românească a fost redus de la 100.000 la 90.000 de oameni, printr-o hotărâre de guvern.