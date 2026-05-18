e-Factura NU va mai fi obligatorie pentru persoanele cu venituri din drepturi de autor și alte categorii. Ce schimbări urmează (amendament adoptat)

Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor vor fi exceptate de la obligația utilizării e-Factura, acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional, potrivit unui amendament adoptat luni în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților, anunță Ministerul Finanțelor.

Reamintim că StartupCafe.ro a semnalat că o petiție lansată pe platforma Declic, prin care semnatarii au cerut Ministerului Finanțelor și ANAF anularea obligației de înrolare în sistemul RO e-Factura pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și nu sunt organizate ca PFA sau firme, a strâns mii de semnături în doar o zi.

Amendamentul adoptat astăzi, care modifică Ordonanța de urgență nr. 120/2021 privind sistemul național RO e-Factura, a fost preluat și susținut de toți membrii Comisiei, conform unui comunicat transmis de MF comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-Factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Principalele modificări propuse vizează:

eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional;

exceptarea de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura pentru agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceștia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operațiunilor și conțin informațiile obligatorii din factură;

exceptarea institutelor și centrelor culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală;

introducerea posibilității de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului.

Așadar, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai avea obligația utilizării sistemului RO e-Factura, utilizarea urmând să rămână opțională, iar persoanele care nu mai au obligația utilizării sistemului sau nu mai doresc să îl folosească vor putea solicita radierea din registrele RO e-Factura.

„Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare și mai puțină birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfășoară activitate economică în sens comercial”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor subliniază că procesul de digitalizare fiscală și extinderea utilizării instrumentelor electronice vor continua, inclusiv prin dezvoltarea sistemelor digitale ale ANAF și simplificarea serviciilor pentru contribuabili.