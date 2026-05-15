e-Factura 2026 pentru persoane fizice: Acces gratuit la o aplicație de facturare online pentru jurnaliști, influenceri și alte categorii care lucrează pe drepturi de autor

Jurnaliștii, scriitorii, traducătorii, artiștii, creatorii de conținut și influencerii care obțin venituri din drepturi de autor și care trebuie să se conformeze la sistemul RO e-Factura de la 1 iunie 2026 vor avea acces gratuit la o aplicație de emitere a facturii electronice, pusă la dispoziție de o firmă de consultanță fiscală și contabilitate.

Obligația de conformare la e-Factura pentru persoanele fizice care obțin venituri și se identifică fiscal prin CNP impune și un nou instrument de evidență fiscală pentru o categorie care, până acum, nu a trebuit să se confrunte cu birocrația fiscală, punctează CC Tax Advisory.

„Jurnalistul care scrie despre corupție, artistul care pictează România, muzicianul care compune sau interpretează, aceștia sunt oameni care produc valoare reală pentru societate. Nu este corect ca ei să se confrunte singuri cu un sistem fiscal pe care nimeni nu li l-a explicat. Am construit CC Tax Advisory tocmai pentru ca birocrația să nu mai fie un obstacol între antreprenor și organele fiscale. De aceea, deschidem aplicația gratuit pentru toți cei care lucrează pe drepturi de autor le oferim un webinar gratuit pentru că acești creativi nu trebuie împinși într-un labirint birocratic, ci ajutați să se conformeze corect, fără panică și fără costuri inutile”, spune Cornelia Năstase, CEO și fondatoare CC Tax Advisory.

În acest context, firmă anunță două inițiative gratuite, cu aplicare imediată:

- Acces gratuit la aplicația CC Tax Online pentru jurnaliști și artiști

Aplicația CC Tax Online concepută pentru emiterea rapidă și conformă legal a facturilor electronice va fi pusă la dispoziția jurnaliștilor și artiștilor în mod gratuit.

„Scopul este ca nicio persoană creativă să nu fie amendată sau pusă în dificultate din cauza unui instrument pe care nu și l-a permis sau nu l-a înțeles la timp”, transmite CC Tax Advisory.

- Webinar gratuit cu tema „Drepturi de autor și e-Factura: tot ce trebuie să știi înainte de 1 iunie", care va fi organizat, vineri 22 mai 2026.

Webinarul va acoperi, într-un mod accesibil, următoarele informații:

Ce înseamnă, concret, obligația de emitere a facturii electronice pentru persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor;

Cum te înscrii în SPV (Spațiul Privat Virtual) și cum îți înrolezi semnătura electronică, pas cu pas;

Cum utilizezi aplicația CC Tax Online pentru a emite prima ta factură electronică;

Ce riscuri fiscale există și cum le eviți legal;

Sesiune de întrebări și răspunsuri în direct.

Participanții vor primi, de asemenea, acces la tutoriale dedicate: pentru înrolarea semnăturii electronice în SPV și pentru utilizarea completă a aplicației CC Tax Online.

Cei interesați pot trimite un e-mail la office@cctax.ro cu subiectul DDA 2026, pentru a putea primi detalii despre înrolarea în aplicația CC Tax Online și webinar.

Firma subliniază că emiterea facturilor nu înseamnă automat plata TVA și nu transformă, în sine, persoanele vizate în plătitori de TVA. Obligația are în primul rând o funcție de evidență fiscală și de monitorizare a veniturilor, inclusiv în raport cu plafonul de TVA.

„Statul are dreptul să ceară conformare, dar are și obligația morală de a face conformarea inteligibilă. Când regulile se schimbă, oamenii trebuie informați, nu speriați. Iar când vorbim despre profesii creative sau jurnalism, avem nevoie de soluții simple, nu de încă o povară administrativă aruncată peste oameni care oricum lucrează, de multe ori, într-un regim economic fragil”, a adăugat Cornelia Năstase.