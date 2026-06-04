Crypto: România, în procedură de infringement din cauza legislației privind piața activelor digitale

Comisia Europeană amenință România cu sancțiuni, în cadrul unei proceduri de infringement, privind legislația internă în domeniul criptomonedelor, care ar trebui să transpună integral și corect o directivă UE privind cerințele de capital și să finalizeze punerea în aplicare a altor măsuri introduse de Regulamentul european MiCA, pe piața activelor digitale.

În cadrul unei proceduri de infringement, „Comisia solicită Poloniei și României să transpună modificările celei de a 5-a Directive privind cerințele de capital și să finalizeze punerea în aplicare a altor măsuri introduse de Regulamentul MICA”, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe, de executivul comunitar.

Comisia Europeană a decis să continue procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Poloniei [INFR(2025)2038] și României [INFR(2025)2040] pentru netranspunerea modificărilor aduse celei de a 5-a Directive privind cerințele de capital (Directive 2013/36/UE) introduse prin Regulamentul MICA (Regulamentul (UE) 2023/1114) și pentru necomunicarea către Comisie a normelor privind sancțiunile administrative aplicabile în cazul încălcărilor.

Regulamentul MICA vizează criptoactivele și serviciile și activitățile conexe care nu sunt reglementate de alte acte legislative ale Uniunii privind serviciile financiare. Acest cadru specific și armonizat pentru piețele criptoactivelor sprijină inovarea și asigură tratamentul proporțional al emitenților de criptoactive și al furnizorilor de servicii de criptoactive pentru a-și extinde activitatea la nivel transfrontalier, menținând în același timp protecția investitorilor, integritatea pieței și stabilitatea financiară în beneficiul cetățenilor UE.

România și Polonia nu au notificat transpunerea modificărilor aduse celei de a 5-a Directive privind cerințele de capital până la termenul de 30 decembrie 2024, astfel cum se indică în scrisoarea de punere în întârziere trimisă de Comisie la 7 mai 2025. De asemenea, cele două state membre nu au finalizat punerea în aplicare a Regulamentului privind sancțiunile administrative până la termenul de 30 iunie 2025 - astfel cum a fost introdus prin Regulamentul MICA.

Prin urmare, Comisia Europeană trimite scrisori suplimentare de punere în întârziere Poloniei și României, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie.

Dacă nu primește „răspunsuri satisfăcătoare” din partea acestor state membre, Comisia poate decide să emită avize motivate, adică un pas suplimentar în procedura de infringement. În final, CE poate da țările în judecată la Curtea de Justiție a UE, sub amenințarea unor sancțiuni financiare.