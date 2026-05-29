Control ANAF: Prejudiciu de aproape 1,7 milioane EUR în domeniul comerțului cu mașini SH

Antifrauda ANAF a controlat un contribuabil din județul Prahova, care ar fi prejudiciat statul cu 8,8 milioane lei (aproximativ 1,7 milioane EUR) reprezentând TVA, „prin activități ilicite” desfășurate cu mașini second-hand.

„Cazul a rezultat în urma monitorizării active a transporturilor de mărfuri prin aplicația RO e-Transport, ocazie cu care s-a configurat un risc fiscal semnificativ asociat cu activitatea desfășurată de acest contribuabil”, spune ANAF.

Contribuabilul verificat de Antifraudă a cumpărat intracomunitar 435 autoturisme în valoare de peste 40 milioane lei, pe care le-a vândut ulterior către persoane fizice și firme fără respectarea regimului de TVA prevăzut de lege, aplicabil în astfel de tranzacții.

„Contribuabilul a acționat în mod deliberat, nelegal și abuziv, pentru a își crea un avantaj fiscal și comercial, în detrimentul statului, prin aplicarea cu rea-credință a unui regim de TVA contrar prevederilor fiscale corespunzătoare acestor operațiuni impozabile”, susține ANAF.

Totodată, acesta a vândut 60 de autoturisme a căror contravaloare a fost încasată în numerar cu încălcarea normelor de disciplină financiară. Pentru această abatere, societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de peste 1,22 milioane lei.

„Există suspiciunea rezonabilă că administratorul de drept este coordonat de alte persoane care au fost implicate în cazuri instrumentate cu acest tip de fraudă fiscală. Având în vedere că au fost constatate împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente. Piața autoturismelor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurența și dezavantajează contribuabilii corecți”, susține Fiscul.