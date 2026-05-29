e-Factura la drepturi de autor: Persoanele fizice care lucrează pe CNP scapă de obligație. Președintele a promulgat legea

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea prin care jurnaliștii, scriitorii, traducătorii, artiștii, creatorii de conținut și influencerii care obțin venituri din drepturi de autor vor fi exceptați de la obligația utilizării e-Factura și vor putea folosi sistemul opțional.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 29 mai 2026, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și măsuri specifice pentru digitalizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 649/2024).

Amintim că de la 1 iunie 2026, persoanele fizice care obțin venituri și se identifică fiscal prin CNP aveau obligația de a se conforma la e-Factura.

Măsura a nemulțumit o parte dintre contribuabili, care au lansat și o petiție pe platforma Declic, prin care au cerut Ministerului Finanțelor și ANAF anularea obligației de înrolare în sistemul RO e-Factura pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și nu sunt organizate ca PFA sau firme.

Campania inițiată de un membru al comunității Declic și denumită „Nu transformați creatorii în contabili: eliminați RO e-Factura pentru drepturi de autor” a strâns mii de semnături în doar o zi.

Concret, semnatarii au solicitat Ministerului Finanțelor și ANAF:

excluderea explicită a persoanelor fizice titulare de drepturi de autor din obligația de înrolare în RO e-Factura;

clarificarea imediată și publică a cadrului fiscal aplicabil;

consultarea organizațiilor profesionale din sectorul cultural și creativ înainte de impunerea unor obligații administrative disproporționate.

Ulterior, pe 18 mai, Ministerul Finanțelor a anunțat că a fost adoptat un amendament prin care sunt exceptate de la obligația utilizării e-Factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Astfel, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai avea obligația utilizării sistemului RO e-Factura, utilizarea urmând să rămână opțională, iar persoanele care nu mai au obligația utilizării sistemului sau nu mai doresc să îl folosească vor putea solicita radierea din registrele RO e-Factura.

Iată forma proiectului de lege care a ajuns la promulgare la președintele Nicușor Dan: