O nouă afacere, lansată de antreprenorul și investitorul Sergiu Neguț, cofondator al firmei IT FintechOS

Antreprenorul Sergiu Neguț, cofondator al firmei IT românești FintechOS, și investitor în afaceri ca Frufru (alimentație), 2Performant (marketing) sau Softelligence (IT), lansează acum o afacere în domeniul educației.

Sergiu Neguț s-a asociat cu Raluca Neagu (fost CEO al platformei internaționale de cursuri de business Skillab) și a lansat firma educațională basetolearn.

Compania basetolearn beneficiază și de un partenriat educațional cu Bucharest International School of Management (BISM), școală privată de business la care predă și Sergiu Neguț.

Într-un comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, basetolearn se prezintă ca „ecosistem românesc de e-learning axat pe soluții practice și relevante pentru dezvoltarea profesională”.

Firma își propune să răspundă „nevoilor actuale ale pieței românești” și vizează o cifră de afaceri de peste 500.000 de euro, cu peste 50 de cursuri disponibile și aproximativ 1.500 de participanți înscriși, în primul an de activitate.

„Am creat basetolearn pentru că știm că învățarea de business are nevoie de o revoluție. Vrem să o scoatem din zona de ‘slide-uri și manuale’ și să o aducem acolo unde contează: în realitate. Credem într-o cale de învățare personalizată, practică și accesibilă, care transformă nu doar oamenii, ci și organizațiile. Față de alte platforme de profil, basetolearn oferă experiențe și nu cursuri, accentul fiind pe învățarea activă, prin rezolvarea de probleme concrete prin programele livrate de lideri și antreprenori cu experiență reală în business. Astfel, participanții învață și cresc împreună, într-o comunitate de profesioniști”, a declarat Raluca Neagu, CEO și cofondatoare basetolearn.

În timp ce piața globală de e-learning a depășit 300 de miliarde de dolari în 2024, iar estimările indică o creștere de până la 840 de miliarde de dolari până în 2030, România rămâne mult în urmă. Deși Europa se consolidează ca a doua cea mai mare piață, cu o adopție accelerată în zona programelor profesionale, cu o medie de 40%, doar 19% dintre adulții români au urmat cursuri de pregătire într-un interval anual. În același timp, datele OECD arată că 6,7% dintre adulții români au urmat un curs profesională în ultima lună, comparativ cu media europeană de 12,7%.

Principalii factori care contribuie la acest decalaj sunt accesul dificil la cursuri, programul de lucru prelungit și o ofertă locală percepută ca fiind insuficient diversificată și, adesea, prea teoretică, consideră comania educațională.

În acest context, basetolearn spune că „își propune să răspundă nevoilor actuale din piață cu o abordare pragmatică a învățării, bazată pe experiențe, proiecte și simulări de business reale”.

„În România nu mai vorbim neapărat de lipsă de cursuri, ci de prea multă ofertă și prea puțină direcție. Oamenii nu știu ce să aleagă, dacă investiția chiar îi ajută și, cel mai important, nu au un drum clar de dezvoltare. Majoritatea programelor se consumă reactiv – atunci când ai o nevoie punctuală – dar nu susțin o învățare continuă. În plus, prea multe cursuri rămân la nivel teoretic și sunt livrate de traineri fără experiență reală de business. Noi am construit basetolearn exact ca răspuns la aceste probleme”, a adăugat Raluca Neagu.

Cursurile basetolearn sunt structurate sub formă de open courses, cu o durată între 6 și 12 săptămâni sau sub formă de capsule scurte de 2-4 săptămâni, unde cursantul lucrează alături de lideri de business pe simulări și proiecte reale. De asemenea, platforma va oferi în viitorul apropiat posibilitatea de a opta și pentru un abonament cu acces continuu la cursuri, resurse și comunitate, iar pe viitor urmărește dezvoltarea de soluții corporate dedicate companiilor.

În prezent, basetolern se adresează atât specialiștilor care își doresc o promovare, cât și managerilor care trebuie să facă față proceselor de creștere, antreprenorilor aflați în căutarea unor soluții accesibile pentru echipele lor, dar și seniorilor sau managerilor din corporații care preferă programe scurte și practice, orientate spre nevoi punctuale.

Firma propmite cursanților că, la final, vor obține „un plan de acțiune concret, competențe noi și o diplomă care le atestă progresul”.

Basetolearn vrea să lanseze peste 100 de programe și să se extindă la nivel regional, în anii următori.