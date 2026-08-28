Nou fond de investiții de 1,1 miliarde dolari, pentru antreprenori AI, lansat de Andreessen Horowitz

Una dintre cele mai mari firme de capital de risc din Silicon Valley, Andreessen Horowitz (a16z), a lansat, vineri, un fond de investiții de 1,1 miliarde de dolari, pentru finanțarea startup-urilor de inteligență artificială (AI), cu accent pe hardware.

Noul fond al 16z, denumit sugestiv the Machine Age Fund mută focusul investitorilor americani de la software la hardware,

Acest fond va investi în întreaga infrastructură informatică pe care se bazează AI-ul, inclusiv în cipuri, memorie, rețele și stocare. De asemenea, va investi în sisteme complete pentru rularea aplicațiilor de AI - de la centre de date și robotică până la dispozitive inteligente pentru acasă, bazate pe AI.

Fondată în 2009, la Manlo Park, California, de Marc Andreessen și Ben Horowitz, firma de investiții a16z a finanțat, de-a lungul timpului, companii ca: Databricks, Arena, SpaceX, ElevenLabs, Revolut, Wise, Roblox, Lime, OpenSea.