BT Stup extinde online cursurile gratuite pentru antreprenori

După patru ani în care a organizat peste 1.000 de cursuri la care au fost peste 35.000 de participări din partea antreprenorilor și viitorilor antreprenori, Stup extinde în mediul online aria sa de learning. Prin lansarea inițiativei Stup vine la tine, membrii Stup au acces la cursuri transmise săptămânal live, online, până acum acestea fiind organizate exclusiv la sediul Stup, în București.

În 22 septembrie este programat cursul Viral Hooks pe Social Media pentru antreprenori, susținut de Silvia Palașcă, care poate fi urmărit atât online, cât și prin participarea la sediul Stup.

Stup, sprijin concret pentru lansarea și creșterea firmelor

Stup este cel mai mare centru antreprenorial din România, un ecosistem creat de Grupul Banca Transilvania pentru antreprenori și pentru cei care doresc să își lanseze propria afacere. Acesta oferă acces la resursele necesare pentru transformarea unei idei într-un business și pentru dezvoltarea acestuia: consultanță specializată, servicii digitale, soluții financiare și non-financiare, precum și cursuri la care participarea este gratuită. Comunitatea are ca punct de întâlnire sediul Stup, aflat în București, pe Calea Șerban Vodă 206-218.

Stup, în cifre:

48.000 de membri în comunitate;

1.000 de business-uri lansate;

14.000 de antreprenori care au accesat peste 25.000 de soluții financiare și non-financiare, de business și digitale, pentru nevoi precum contabilitate, facturare, marketing online, gestionarea cash-flow-ului, analiză financiară, servicii juridice, accesarea fondurilor europene sau recrutare;

1.600 de business-uri care și-au extins prezența în mediul online, beneficiind de acces la o piață extinsă, vizibilitate crescută și perspective noi de creștere;

Peste 1.000 de evenimente de learning și networking;

35.000 de participări la cursurile și workshop-urile organizate la Stup;

Peste 100 de persoane au interacționat cu Stup în fiecare zi.

„La patru ani de Stup, avem multe motive să privim cu încredere spre ceea ce urmează. Peste 1.000 de business-uri s-au născut aici în acești ani, iar pentru noi acesta este un rezultat foarte valoros: idei care au prins contur și s-au transformat în afaceri. Acum facem un pas firesc înainte și ducem experiența comunității dincolo de spațiul fizic. Prin evenimentele transmise live în mediul online, oferim tuturor membrilor comunității Stup, indiferent de locul în care se află, acces la informație relevantă, experiențe și oameni de la care pot învăța. Credem în puterea unei comunități în care antreprenorii pot învăța continuu, fac schimb de idei și pot găsi experiențe și perspective care să îi ajute să meargă mai departe. Le mulțumim tuturor specialiștilor, partenerilor și antreprenorilor care contribuie la creșterea acestei comunități. Stup a crescut prin oameni și vrem ca, de acum înainte, tot ceea ce construim aici să fie accesibil cât mai multor antreprenori, indiferent de locul în care se află”, afirmă Marian Ene, Director Coordonator IMM & MicroCompanii, Banca Transilvania.

Comunitatea Stup este deschisă antreprenorilor și viitorilor antreprenori, chiar dacă nu sunt clienți ai Băncii Transilvania, iar înscrierea este gratuită și se realizează online.

Articol susținut de Banca Transilvania