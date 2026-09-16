Finanțările de 400 milioane lei pentru prosumatorii din România: Descarcă Ghidul PDF Casa Verde Baterii 2026

Ministerul Mediului a aprobat Ghidul oficial de finanțare Casa Verde Baterii, prin Ordinul de ministru 1.904/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 775 din 14 septembrie 2026, prin care prosumatorii din România vor putea obține ajutoare de la stat în valoare totală de 400 de milioane de lei, pentru a-și instala acumulatori, pe lângă panourile fotovoltaice pe care le dețin deja.

Ghidul de finanțare pentru Programul privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice (baterii pentru panouri fotovoltaice) prevede că vor putea aplica la finanțare persoane fizice care au calitatea de prosumator (dețin deja panouri fotovoltaice racordate la rețea).

Condiții pentru prosumatori:

Folosesc energia produsă de panourile solare pentru consum propriu, iar excesul îl injectează în rețea.

Oamenii nu au datorii la bugetul de stat/local

Este exclusă dubla finanțare pentru aceleași cheltuieli

Valoarea ajutorului nerambursabil acordat în programul Casa Verde Baterii

Fiecare prosumator beneficiar va putea obține un ajutor financiar nerambursabil, astfel:

Maximum 75% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 15.000 lei (TVA inclus)

Contribuție proprie minimă: 25%

Cost standard maxim eligibil: 1.500 lei/kWh capacitate instalată

Condiții tehnice pentru sistemul de stocare a energiei care poate fi finanțat

Capacitate minimă: 10 kWh

Tehnologie: Li-Ion, LiFePO4, Na-Ion (fără plumb-acid)

Garanție minimă: 5 ani

Minimum 5.000 cicluri încărcare-descărcare

Sistem BMS (Battery Management System) obligatoriu

Cheltuieli eligibile pentru ajutoarele Casa Verde Baterii 2026

Achiziția sistemului de stocare

Montaj și punere în funcțiune

TVA aferentă

Invertorul hibrid

Firmele de instalare vor începe programul

Sesiunile de înscriere se deschid printr-o dispoziție a președintelui AFM, care stabilește data de start și bugetul alocat sesiunii. Aceste informații se publică pe pagina de internet a AFM (www.afm.ro, secțiunea Programe de finanțare). Înainte de sesiunea solicitanților, trebuie parcursă întâi sesiunea de validare a instalatorilor (care se poate derula în paralel cu pregătirea înscrierii solicitanților).

Conform ghidului oficial, succesiunea procedurii de lansare a programului este următoarea:

Validarea firmelor de instalare (operatori economici cu atestat ANRE tip B). Au nevoie de contract de participare cu Agenția Fondului pentru Mediu. Înscriere solicitanți prin aplicația AFM, cu documente (act identitate, certificate fiscale, contract prosumator, certificat de racordare, factură energie). Punctaj automat (max. 100 puncte): 50p contribuție proprie + 50p capacitate stocare solicitată Selecție în ordinea punctajului, în limita bugetului sesiunii Beneficiarul va avea la dispoziție 90 zile să-și aleagă instalatorul Implementare: 12 luni (sau 18 luni în anumite condiții) Decontare: instalatorul validat va depune cererea, plată în max. 60 zile Monitorizare: 1 an de la actualizarea certificatului de racordare

Ministerul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri că în luna octombrie 2026 „se va putea lansa” programul cunoscut popular drept „Casa Verde Baterii”, prin care prosumatorii din România vor putea primi în total ajutoare de 400 de milioane de lei pentru a instala acumulatori de stocare a energiei electrice produse de panourile solare pe care oamenii le dețin deja.

Ghidul oficial cuprinde 4 anexe: