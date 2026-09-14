Startup Nation 2026: „Vom lansa și a doua sesiune în toamna aceasta” (ministrul Economiei)

Tinerii și alte categorii de potențiali beneficiari se vor putea înscrie într-o a doua sesiune a programului Startup Nation, în această toamnă, începând cu faza cursurilor de antreprenoriat, care este condiție pentru a putea accesa fondurile nerambursabile de 250.000 lei fiecare.

Informația a fost comunicată, luni, de ministrul Economiei, Irineu Darău, chestionat de StartupCafe într-o conferință de presă.

„Vom lansa și a doua sesiune în toamna aceasta, dar n-aș vrea să mă hazardez să vă promit o dată, pentru că încă nu o am”, a spus Darău, răspunzând unei întrebări adresate de reporterul StartupCafe.

În privința primei sesiuni Startup Nation, care s-a finalizat, ministrul Economiei a susținut că implementarea „avansează”.

„Pe Startup Nation se avansează. Au fost peste 11.000 de antreprenori care au parcurs acele cursuri obligatorii”, a spus Irineu Darău.

Reamintim că, în prima sesiune a Startup Nation 2024-2026 (ediția a patra), s-au înscris 25.594 de persoane fizice la cursurile de antreprenoriat, în perioada 15 aprilie – 25 august 2025. Ulterior, la faza de finanțare, doar 7.923 de firme înființate de absolvenții cursurilor din program au aplicat pentru finanțările de până la 250.000 de lei pe firmă, în perioada 1 octombrie 2025 – 29 mai 2026.

În prima sesiune au fost prevăzute peste 5.800 de locuri finanțabile, prin granturi nerambursabile de până la 250.000 de lei pentru fiecare întreprindere eligibilă.

Astfel, din bugetul total al programului au mai rămas sume care nu se pot consuma, motiv pentru care este nevoie de o a doua sesiunea a programului, cu ambele faze - și de cursuri, și de finanțare a firmelor rezultate.

La a doua sesiune a programului ar urma să fie disponibile aproximativ 10.000 de locuri la cursurile de antreprenoriat și circa 2.000 de granturi a câte 250.000 de lei fiecare pentru firmele înființate de absolvenți, conform calculelor StartupCafe.