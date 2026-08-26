Revolut și-a lansat criptomonedă stabilă (stabelcoin) garantată în euro și divizie de cercetare în AI

Banca digitală Revolut, prezentă și în România, a anunțat acum, prin comunicate transmise comunității antreprenoriale StartupCafe, două noutăți: propria criptomonedă stabilă (stabelcoin) garantată în euro, precum și înființarea unei divizii de cercetare în domeniul inteligenței artificiale (AI).

Fintech-ul loondonez a început miercuri „lansarea pe etape a EURR, un stablecoin garantat în euro”, decomandată doar pentru un grup restrâns de clienți eligibili din Danemarca, Polonia și Portugalia. Revolut menționeazcă să planifică mai târziu în 2026 „o lansare mai amplă a EURR și a altor monede denominate”, în Uniunea Europeană și țările Spațiului Economic European (SEE), „sub rezerva pregătirii produsului, a operațiunilor și a conformității cu reglementările”.

Criptomoneda stabilă este emisă de Bridge, o companie din cadrul gigantului mondial irlandezo-american Stripe. EURR este „integrat complet” în aplicația Revolut pentru conturi personale.

Cu acest stabelcoin, Revolut vrea să avanseze spre obiectivul său de „a deveni un punct de legătură între moneda fiduciară și criptomonede, aducând euro on-chain și conectând serviciul de schimb valutar în monede fiduciare la ecosistemul de criptomonede”.

Stablecoinurile susțin tranzacționarea, retragerea și transferurile în cadrul rețelelor blockchain. Revolut susține că EURR le va oferi clienților eligibili o „infrastructură on-chain denominată în euro, pentru a putea transfera din euro în criptomonede și vice versa”. În plus, EURR va fi compatibil cu multiple rețele blockchain și portofele digitale (wallet) externe.

Revolut susține că stablecoinul său „este conceput să mențină o valoare de 1 euro și este garantat de rezerve deținute și gestionate de emitent, compania Bridge Building S.A. Astfel, arată Revolut, EURR respectă ceronțele regulamentului european MiCA, privind piața crypto.

Revolut precizează că EURR este un token de monedă electronică (EMT) ancorat la euro, emis de Bridge Building S.A., autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) în calitate de furnizor de servicii de criptoactive (autorizație CASP: N00000012) și instituție de monedă electronică (autorizație EMI: W00000024). EURR este oferit de Revolut Digital Assets Europe Ltd, un furnizor de servicii de criptoactive conform MiCA, reglementat de CySEC.

Stablecoinurile implică riscuri. Criptomonedele sunt active extrem de instabile și nu sunt asigurate de schemele de compensare a investitorilor. „Există riscul de a-ți pierde întregul capital. Se poate aplica impozit pe profit”, precizează Revolut, conform reglementărilor în vigoare.

Un token de monedă electronică (EMT) NU este un depozit bancar. Deținerea unui EMT nu oferă protecțiile asociate Schemelor de garantare a depozitelor. Un EMT poate fi răscumpărat doar în funcție de valoarea nominală de la emitent, dacă deținătorul este integrat cu succes de către Bridge Building S.A.

Emil Urmanshin, șeful departamentului de criptomonede și inițiative noi la Revolut, a declarat:

„EURR conectează 80 de milioane de clienți Revolut direct la finanțele on-chain. Datorită amplorii globale și infrastructurii bancare autorizate, cu acces instant denominat în euro la ecosistemul de criptomonede, deblocăm o utilitate reală a stablecoinurilor pe care nicio bancă tradițională și nicio platformă crypto nativă nu o pot egala.”

Iman Olya, managerul de produs pentru stablecoinuri la Revolut, a adăugat:

„Revolut a eliminat inițial comisioanele ascunse și piedicile din calea schimbului valutar, iar acum facem același lucru pentru criptomonede. EURR elimină complet dificultatea de transfer pe și în afara rețelei, devenind un nou punct de legătură instantanee între moneda fiduciară și criptomonede.”

Mai Leduc Blount, Head of Product la Bridge, a declarat:

„Suntem mândri să ajutăm Revolut, una dintre cele mai importante companii fintech din lume, să lanseze un stablecoin personalizat pentru piața europeană. Autorizațiile noastre MiCA și EMI oferă baza de încredere pentru orice afacere care vrea să se dezvolte cu infrastructuri denominate în euro.”

Revolut are peste 80 de milioane de clienți cu cont personal la nivel mondial și peste 16 milioane de utilizatori cu cont de criptomonede. În România, Revolut spune că are peste 4,5 milioane de clienți.

Divizie Revolut de cercetare în AI. Compania va găzdui „întâlniri trimestriale pentru comunitatea științifică” la birourile sale

Marți, 25 august, Revolut a anunțat și înființarea Revolut Research, o divizie în cadrul departamentului său de inteligență artificială.

Noua divizie are scopul declarat de a „deschide drumul către o nouă generație de arhitecturi de învățare automată la nivelul serviciilor financiare globale”.

Revolut Research urmează să se dezvolte alături de universități și institute tehnologice, potrivit companiei.

Unitatea „oferă o fundație unificată pentru implementările AI ale Revolut și inițiativele de învățare automată”.

Revolut consideră că industria bancară globală „se lovește adesea de un zid tehnologic: instituțiile tradiționale încearcă să modernizeze infrastructura veche de zeci de ani cu învelișuri software standard”.

Drepr răspuns la această problemă, Revolut spune că „integrează inteligență nativă, dezvoltată intern, direct în motorul său financiar de bază, transformând datele de piață locale într-un avantaj global în continuă creștere”.

Revolut Research servește drept motorul din spatele PRAGMA, modelul AI de bază deținut de Revolut, dezvoltat în parteneriat cu NVIDIA.

„Proiectat în mod specific pentru a decoda comportamente financiare complexe și pentru a alimenta evaluarea riscului în timp real, operațiunile platformei și recomandări de produse personalizate, Revolut își reconstruiește structura AI în jurul unei singure fundații cu un strat comun de inteligență comportamentală” - susține compania.

Coordonatorul Revolut Research este Anton Repushko.

El a prezentat anul acesta concluzii-cheie la mai multe conferințe internaționale, inclusiv la ICML în Seul.

Potrivit revolut, implementările timpurii ale PRAGMA pe date istorice au indicat evoluții pozitive majore față de bazele de referință vechi:

Acuratețe superioară a riscului de credit: acuratețe de 2,3 ori mai mare la identificarea riscului de neplată a creditului.

Prevenirea mai inteligentă a fraudei: cu 65% mai multe cazuri de fraudă depistate, alerte cu 17% mai precise.

Deservind 80 de milioane de clienți în peste 40 de piețe, Revolut procesează miliarde de tranzacții transfrontaliere și comportamente financiare diverse în timp real. Aceste date alimentează modelele Revolut Research, creând o „buclă care se dezvoltă singură” și stabilind un „nou limbaj al comportamentelor financiare”.

Pe măsură ce setul de date crește, modelele devin exponențial mai inteligente în detectarea fraudei, evaluarea riscului și anticiparea nevoilor utilizatorilor, creând un avantaj strategic oferit de inteligența artificială proprie greu de egalat de băncile structurate tradițional.

Dincolo de PRAGMA, modelele avansate de securitate ale Revolut validează aproape un miliard de tranzacții în fiecare lună, „pentru a opri proactiv activitatea frauduloasă”, conform Revolut.

În viitor, Revolut intenționează să publice frecvent „descoperirile științifice” și cadrele tehnice open-source pe care le dezvoltă cu Revolut Research. De asemenea, echipa Revolut Research va interacționa cu comunitatea științifică mai largă prin conferințe internaționale, inclusiv conferința GTC Berlin organizată de NVIDIA în octombrie și ICAIF în noiembrie, și va găzdui întâlniri trimestriale pentru comunitatea științifică la birourile Revolut.