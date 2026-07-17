Roblox anunță o funcție de construire de jocuri video cu inteligență artificială pe mobil

Platforma de jocuri video Roblox a anunțat o funcție de creare de jocuri cu ajutorul inteligenței artificiale în aplicația mobilă, potrivit TechCrunch.

Funcția nouă permite oricui să transforme prompturi text simple într-un joc de bază, fără experiență de programare. De exemplu, dacă un utilizator tastează „creează un joc de aventură confortabil plasat într-o pădure densă”, noua funcție va genera o versiune inițială a jocului, pe care utilizatorii o pot modifica și împărtăși prietenilor.

Aceasta folosește atât modele AI proprietare Roblox, cât și terțe, și poate genera mecanicile de joc, mediul, personajele, stilul vizual, sunetul și altele, spune compania.

Platforma va începe să testeze funcția pe 28 iulie în Noua Zeelandă pentru creatorii verificați începând cu vârsta de 9 ani, ca mai apoi să fie extinsă în următoarele luni și în alte regiuni. Utilizatorii cu vârsta de 16 ani și peste vor avea oportunitatea de a-și publica creațiile către un public global. Va fi disponibilă o versiune gratuită, de bază, împreună cu opțiuni plătite.

Dincolo de funcția Build, Roblox lucrează și la dezvoltarea agenților AI care să ajute creatorii să testeze și să furnizeze analize. Aceste funcționalități sunt așteptate să fie lansate în lunile următoare.

Roblox a fost lansat în anul 2006 de David Baszucki și Erik Cassel. Platforma găzduiește milioane de jocuri create de alți utilizatori în regim „free-to-play”, cu obiecte în jocuri și opțiuni de personalizare a aspectului jucătorilor disponibile prin cumpărarea de „Robux”, moneda virtuală a platformei.