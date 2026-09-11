400 milioane lei pentru prosumatori: În octombrie 2026 „se va putea lansa” programul „Casa Verde Baterii” (ministru)

Ministerul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri că în luna octombrie 2026 „se va putea lansa” programul cunoscut popular drept „Casa Verde Baterii”, prin care prosumatorii din România vor putea primi în total ajutoare de 400 de milioane de lei pentru a instala acumulatori de stocare a energiei electrice produse de panourile solare pe care oamenii le dețin deja.

Într-o postare pe Facebook, ea e precizat că principiul „primul venit-primul servit” a fost înlocuit cu alte criterii de atribuire a banilor de la stat către persoanele fizice care au panouri solare.

„De final de săptămână: Am semnat ordinul cu ghidul venit de la AFM pentru programul de baterii! 400 de milioane de lei pentru stocare! Nu va mai fi primul venit, primul servit, ci se vor evalua dosarele în funcție de două criterii: contribuția proprie a prosumatorului și capacitatea care va fi instalată. Urmează modificarea platformei de înscriere și, în luna octombrie, din informațiile de la AFM, se va putea lansa programul!”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Pe 9 septembrie 2026, Ministerul Mediului a publicat forma consolidată a proiectului de ghid de finanțare în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, în vederea acumulării necesarului pentru consum propriu şi livrării surplusului energetic în reţeaua naţională.

Conform documentului consolidat, este eligibil în cadrul programului solicitantul, persoană fizică, care are calitatea de prosumator.

Finanțarea acordată de Agenția Fondului pentru Mediu (AFM) este de maximum 75% din valoarea totală a proiectului, dar nu mai mult de 15.000 lei, TVA inclusă, conform documentului în dezbatere. Sprijinul se acordă pentru cheltuielile eligibile prevăzute de ghid. Diferența dintre valoarea totală a proiectului și finanțarea acordată de AFM reprezintă contribuția proprie a beneficiarului.

În cadrul programului, standardul de cost maxim eligibil este de 1.500 lei/kWh capacitate de stocare instalată, TVA inclusă, mai prevede proiectul de ghid.

Potrivit propunerii oficiale, sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele: