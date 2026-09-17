Investitorii americani de la Bain Capital, care au finanțat și un antreprenor de origine română, varsă pe piață 1,6 miliarde dolari pentru startup-uri tech

Firma de investiții americană Bain Capital, care a finanțat în trecut și un antreprenor de origine română, a anunțat acum finalizarea campaniei de strângere de capital pentru noul său fond de investiții, în valoare de 1,6 miliarde de dolari, pentru susținerea unor startup-uri de tehnologie, la nivel global.

Bain Capital Ventures Fund XI acordă investiții early-stage unor startup-uri care dezvoltă tehnologii în domenii tech precum:

AI infrastructure,

applications,

physical AI,

science,

security,

services.

„AI-ul va transforma lumea în moduri pe care abia am început să le experimentăm, iar în ultimul deceniu am investit pornind de la această idee, începând cu investiții timpurii în Crusoe și Moveworks. Continuăm să concentrăm întreaga echipă pe identificarea și sprijinirea activă a celor mai ambițioși antreprenori, valorificând conexiunile noastre extinse din economia reală, abordarea noastră de a investi capital la scară largă și o ofertă adaptată de servicii pentru firmele din portofoliul nostru”, a declarat, într-un comunicat, Enrique Salem, co-managing partner al Bain Capital Ventures.

Fondată în anul 1987, compania de investiții Bain Capital a acumulat active sub management (AUM) în valoare totală de 225 de miliarde de dolari, în toată lumea. Investitorii au birouri la Boston. New York, San Francisco și Palo Alto.

În iulie 2025, Bain Capital a participat la o rundă de finanțare de 150 de milioane de dolari, acordată startup-ului american MaintainX , co-fondat de antreprenorul de origine română Chris Țurlică, alături de 3 asociați. În urma acelei finanțări, „unicornul” de AI a fost evaluat la 2,5 miliarde de dolari. În luna mai 2026, Chris Țurlică și colegii săi au vândut startup-ul către compania de software Autodesk, la prețul de 3,6 miliarde de dolari.