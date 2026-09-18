Înscrieri online: Experți ai EIC, organism UE care are miliarde de euro pentru inovatori, se întâlnesc cu antreprenorii români, la București

Antreprenorii români care dezvoltă business-uri bazate pe tehnologii inovatoare au ocazia să se întâlnească, la București, cu experți ai Comisiei Europene și ai Consiliului European pentru Inovație (EIC), organism al Uniunii Europene care investește miliarde de euro în startup-uri și alte companii de tehnologie din Europa.

Evenimentul dedicat startup-urilor și scaleup-urilor deep-tech va avea loc pe 5 octombrie 2026, orele 10:30–17:00, la centrul de afaceri STUP – Banca Transilvania, din Calea Șerban Vodă nr. 206, București.

Locurile sunt limitate, accesul se face pe baza înscrierii prealabile, AICI.

Cum pot tehnologiile inovatoare să devină un produs competitiv și ce oportunități europene de finanțare sunt disponibile pentru dezvoltarea și extinderea companiilor deep-tech? Aceasta este întrebarea fundamentală la care experții europeni vor răspunde, potrivit unui comunicat al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Evenimentul este organizat de European Innovation Council, în parteneriat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Techcelerator, UEFISCDI și Endeavor Romania, și oferă participanților oportunitatea de a afla, direct de la experți EIC și beneficiari ai programelor, informații practice despre instrumentele disponibile și despre procesul de accesare a acestora.

Sesiunea de informare se adresează în principal fondatorilor de startup-uri și scaleup-uri deep-tech, cercetătorilor, inovatorilor și investitorilor, precum și altor actori interesați de dezvoltarea, finanțarea și scalarea tehnologiilor inovatoare.

Cine dezvoltă o tehnologie inovatoare, caută oportunități de finanțare pentru dezvoltarea și extinderea companiei sau este interesat de investiții în deep-tech, este așteptăm să afle direct de la experții EIC ce instrumente sunt disponibile și cum pot fi accesate.

Pe parcursul evenimentului, participanții vor putea:

afla care sunt oportunitățile de finanțare oferite prin EIC și cum pot fi accesate;

înțelege parcursul de la dezvoltarea tehnologică până la comercializarea și scalarea unei companii deep-tech;

descoperi principalele instrumente EIC, inclusiv EIC Pre-Accelerator, EIC Accelerator și Plug-in Scheme, precum și instrumentele de equity;

primi informații și recomandări practice privind eligibilitatea, procesul de aplicare și pregătirea unei propuneri;

afla din experiența unor fondatori români care au beneficiat de sprijin EIC;

participa la masterclass-uri și sesiuni de întrebări și răspunsuri (Q&A) cu experți;

interacționa cu antreprenori, investitori și alți reprezentanți ai ecosistemului de inovare.

Speakeri și momente-cheie

Printre speakerii evenimentului se numără Momchil Sabev, Director al EIC and SMEs Executive Agency, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Băncii Europene de Investiții. În program apare și Dragoș Pîslaru, actualul ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene.

Programul include și intervenții ale unor fondatori români ai unor companii sprijinite prin instrumentele EIC. Agenda include un inspirational talk susținut de Cornel Amariei, CEO și fondator .lumen, startup românesc finanțat de EIC.

Va fi și o sesiune dedicată EIC pentru investitori, iar ziua se va sfârși cu un networking cocktail.