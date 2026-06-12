Elon Musk scrie istorie pe Wall Street: SpaceX strânge 75 miliarde dolari de la investitori, în cel mai mare IPO de până acum, și debutează vineri pe bursa Nasdaq

SpaceX, companie spațială fondată de miliardarul Elon Musk, axată pe rachete reutilizabile, constelații de sateliți (Starlink), telecomunicații și inteligență artificială, a vândut investitorilor acțiuni de 75 de miliarde de dolari, în cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie, urmând să debuteze vineri la tranzacționare pe Bursa Nasdaq pentru investitorii din publicul larg.

Firma a vândut 555,6 milioane de acțiuni la un preț fix de 135 de dolari pe acțiune, conform documentelor depuse la Comisia americană de supraveghere a piețelor de capital (SEC).

Tranzacția evaluează SpaceX la 1770 de miliarde de dolari, transformând-o în a șaptea cea mai valoroasă companie din SUA, la acest moment.

SpaceX a depășit astfel, ca valoare de piață, cealaltă companie emblematică a lui Elon Musk, Tesla (mașini electrice), precum și colosul social media Meta (Mark Zuckerberg), gigantul bancar JPMorgan Chase și fondul de investiții Berkshire Hathaway (Warren Buffett).

Listarea SpaceX pe bursă îl proiectează pe miliardarul american Elon Musk (54 de ani), originar din Africa de Sud, drept primul om care ajunge oficial la o avere de cel puțin 1.000 de miliarde de dolari. Numai acțiunile pe care le are Musk la SpaceX valorează acum 866,5 miliarde de dolari, potrivit CNBC.

Mai departe, Anthropic (Claude) și OpenAI (ChatGPT) mai „amenință” recordul SpaceX la IPO, cele două super-companii de AI pregătindu-se și ele de listarea pe bursă.