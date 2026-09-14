Rezultate PNRR: Rata preliminară de absorbție a granturilor și a împrumuturilor pentru România 2021-2026

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a făcut publice, luni, informațiile preliminare privind rata de absorbție a fondurilor europene din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru România, pentru întreaga perioadă 2021-2026.

Conform informațiilor preliminare puse la dispoziție de către coordonatorii de reforme și investiții, gradul de absorbție a fondurilor alocate României în cadrul PNRR este estimat la:

Peste 90% pentru componenta de grant.

Peste 95% pentru componenta de împrumut.

Reamintim că, în urma revizuirii PNRR, comunicate de Guvern în luna iulie 2026, alocarea totală pentru România în cadrul acestui plan este de 20,11 miliarde EUR, din care:

13,57 miliarde EUR reprezintă granturi. Ca atare, se prefigurează că România atrage 12,24 miliarde EUR sub formă de fonduri europene nerambursabile.

6,54 miliarde EUR sunt împrumuturi. Astfel, se prefigurează că România atrage 6,17 miliarde EUR sub formă de împrumuturi.

Inițial, România a avut prin PNRR o alocare de 29,18 miliarde euro, dar suma s-a redus cu circa 9 miliarde EUR în urma renegocierilor succesive, cauzate în principal de neîndeplinirea reformelor și a investițiilor pe care și le-a asumat țara în cadrul Planului.

Totuși, MIPE precizează că rezultatele finale referitoare la implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor putea fi cuantificate după transmiterea către Comisia Europeană a cererii de plată nr. 6. Aceasta va fi cererea de plată finală, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va cuprinde în acest document informațiile pe care coordonatorii de reforme și investiții trebuie să le raporteze până la data de 15 septembrie 2026.

În baza informațiilor ce vor fi raportate de către coordonatorii de reforme și investiții în cadrul acestui proces, MIPE va putea actualiza Tabloul de bord PNRR disponibil pe site-ul instituției.

În acest context, ministerul subliniază că „datele din Tabloul de bord reflectă situația implementării proiectelor din PNRR așa cum rezultă din raportările CRI la aferente semestrului I 2026”.

În prezent, instituțiile implicate în coordonarea și implementarea PNRR „își concentrează eforturile” în direcția finalizării procedurilor administrative aferente închiderii cererii de plată nr. 5 și depunerii cererii de plată nr. 6. „Acest efort implică parcurgerea mai multor etape administrative, iar rezultatele finale cu privire la nivelul de implementare al fiecărui proiect vor putea fi identificate doar la finalul acestui proces”, precizează MIPE.

PNRR este implementat de 20 coordonatori de reforme și de investiții: ministere și alte autorități publice centrale, iar MIPE coordonează la nivel național implementarea Planului.

România și celelalte state membre UE au avut termen final 31 august 2026 pentru de punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor prevăzute în planurile lor naționale de redresare și reziliență.