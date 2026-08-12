Platforma europeană de programare cu AI Lovable primește o finanțare de 400 milioane EUR din mega-fondul de investiții UE Scaleup Europe

Startup-ul suedez de codare cu inteligență artificială Lovable a strâns 400 milioane dolari, la valoarea de 13,3 miliarde dolari.

Runda de finanțare de tip seria C a fost condusă de Menlo Ventures și de mega-fondul Scaleup Europe, cu o valoare totală-țintă de până la 5 miliarde EUR și administrat de firma de investiții suedeză EQT, conform unui anunț.

Noii bani vin la mai bine de 6 luni de la runda de tip seria B despre care am mai scris pe StartupCafe.ro. De atunci și până acum, startup-ul spune că a introdus metode de monetizare, instrumente SEO și pentru căutarea cu AI, integrări mai bune cu aplicații de afaceri, scanări de securitate automate și programabile și altele.

Runda de acum evaluează compania la 13,3 miliarde dolari, dublu față de finanțarea din decembrie 2025, când a strâns 330 milioane dolari la valoarea de 6,6 miliarde dolari.

Lovable a fost fondat în anul 2023 în Stockholm, Suedia, de Anton Osika, fost cercetător în fizica particulelor la Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN), și Fabian Hedin, expert în fizică inginerească și fondator de startup-uri tech.

Cei doi au dezvoltat o platformă prin care utilizatorii pot crea aplicații și pagini web cu ajutorul inteligenței artificiale, fără cunoștințe de codare.

Platforma propriu-zisă s-a lansat în anul 2024, iar de atunci, startup-ul spune că soluția este folosită pentru construirea a peste 100.000 proiecte noi zilnic. De asemenea, numărul total de proiecte realizate prin platforma de „vibe coding” a depășit 25 de milioane în primul an de activitate.

În total, firma a strâns finanțări de peste 952 milioane dolari, inclusiv runda anunțată astăzi, conform Crunchbase.

Odată cu adoptarea documentației juridice a fondului, Fondul Scaleup Europe a fost instituit ca parte a Fondului Consiliului European pentru Inovare. Firma de investiții suedeză EQT Group și-a asumat rolul de administrator de investiții și este în prezent împuternicită să ia decizii de investiții în mod independent și în condițiile pieței.

Într-un interviu pentru StartupCafe, șeful Comitetului de Investiții al noului fond Scaleup Europe, Christian Sinding, a declarat că fiecare rundă de investiții va fi în jurul a 30-300 milioane EUR.