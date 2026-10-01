Noi finanțări pentru antreprenori români, dintr-un fond de investiții bulgar de 75 milioane EUR, care a primit bani și din PNRR-ul României

Firma de investiții bulgară LAUNCHub Ventures a lansat un nou fond de capital de risc, cu o valoare țintă de peste 75 de milioane de euro, incluzând și fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, urmând să acorde finanțări unor startup-uri din Bulgaria, România și alte țări din regiune.

La prima sa închidere, fondul LAUNCHub III a atras angajamente în valoare de 65 de milioane de euro, a precizat LAUNCHub Ventures, într-un comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Banii provin de la instituții financiare internaționale, antreprenori din regiune, family offices și de la cel puțin zece fondatori din portofoliul LAUNCHub care au realizat exituri și susțin acum următoarea generație.

Noul fond beneficiază de finanțare din partea Uniunii Europene prin NextGenerationEU, cu sprijinul financiar al Guvernului României, prin Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare, din cadrul PNRR. Din PNRR-ul României, fondul bulgar a primit 15 milioane EUR, potrivit datelor oficiale comunicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

De asemenea, Guvernul Bulgariei sprijină fondul prin Planul de redresare și reziliență al acestei țări, susținut, la rândul său cu fonduri europene.

Anterior, LAUNCHub Ventures a investit inclusiv în startup-urile IT românești FintechOS și Veridion.

LAUNCHub Ventures investește în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, cea mai mare parte a capitalului fiind direcționată către piețele sale principale: Bulgaria, România, Croația, Grecia, Ungaria, Slovenia, Serbia și regiunea extinsă a Balcanilor de Vest. Restul capitalului este destinat regiunii mai largi a Europei Centrale și de Est. Fondul a susținut companii în fiecare dintre aceste piețe, iar multe dintre ele au atras ulterior finanțări de la fonduri internaționale de prim rang.

Startup-urile românești pot obține investiții de câte 300.000-3 milioane EUR

Fondul de investiții urmează să acorde finanțări de capital de risc inițiale de câte 300.000 - 3 milioane de euro, în schimbul unor pachete de acțiuni minoritare în firmele respective. LAUNCHub Ventures își propune astfel să conducă runde de investiții de până la 7 milioane de euro, la care participă și alți investitori.

Fondul caută antreprenori din Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est (CEE/SEE), precum și din diaspora regiunii. Investitorii susțin companiile tinere în etapele pre-seed și seed, și vor rezerva capital pentru investiții ulterioare la etapa Series A.

Aproximativ 25 de investiții early-stage ar urma să fie realizate, într-o perioadă de cinci ani.

„Prin noul fond, ne continuăm teza de a conduce runde seed în Europa de Sud-Est. Avem o convingere foarte puternică în fondatorii români. Talentul și ambiția există aici. Rolul nostru este să aducem capital, încredere și sprijin în această etapă timpurie, când este cea mai mare nevoie de ele și când pot avea un impact semnificativ pentru fondatori”, declară Rumen Iliev, partener general la LAUNCHub Ventures.

Până în prezent, firma de capital bulgară a susținut aproape 100 de companii, a realizat 18 exituri, iar aproximativ 40% dintre investițiile sale pre-seed și seed au ajuns la etapa Series A. Noul fond este deja activ, iar echipa a condus primele sale trei runde în Nanogram, Lenz și 1Club.

Tranziție între generații și dezvoltarea echipei

În cadrul echipei LAUNCHub, Raya Yunakova și Petar Tsachev au fost promovați în rolurile de parteneri generali, păstrând profilul care definește fondul: o echipă condusă de oameni care au construit și operat companii și care au trecut ei înșiși prin aceste experiențe. Atât Petar, cât și Raya duc mai departe lecțiile primelor două fonduri, susține LAUNCHub. În noile lor roluri, vor conduce fondul în următorul deceniu de investiții early-stage.

Raya s-a alăturat echipei în urmă cu șapte ani, după 15 ani de experiență în tehnologie și investiții, inclusiv în echipa Microsoft dedicată experienței dezvoltatorilor, precum și în calitate de fondatoare. Petar s-a alăturat LAUNCHub în urmă cu cinci ani, venind din roluri de vânzări, dezvoltarea afacerilor și operațiuni în companii de tehnologie.

„Este un privilegiu să preiau rolul de partener și să contribui la conducerea LAUNCHub în următoarea sa etapă”, declară Raya. „Pentru că am fost la rândul meu fondatoare, înțeleg cât efort și câtă dedicare sunt necesare pentru a construi o companie de la zero și am un respect imens pentru cei care aleg să își asume această provocare. Fondatorii din Europa de Est au perseverența, tenacitatea și talentul necesare pentru a crea companii care își definesc categoriile și sunt extrem de entuziasmată să îi susțin cu acele prime tichete decisive.”

„Trecerea în poziția de partener general la LAUNCHub înseamnă o responsabilitate reală și este cea mai ușoară alegere pe care am făcut-o vreodată”, declară Petar. „Am văzut cum această regiune a trecut de la a produce câte o companie de succes la fiecare câțiva ani la a produce astfel de companii în fiecare an. Talentul a existat dintotdeauna. Acum, ambiția și rezultatele care o confirmă au ajuns din urmă talentul. Cred că următorul deceniu va aduce mai multe companii excepționale din Europa Centrală și de Sud-Est decât precedentul și vreau ca LAUNCHub să ofere această oportunitate unui număr mai mare de investitori regionali.”

Todor Breshkov, Stanislav Sirakov, Rumen Iliev și Irina Dimitrova vor rămâne în conducerea fondului, fiecare făcând parte din echipă încă de la lansarea sa, în 2012, iar Lyuben Belov și Stephane Gantchev vor continua să susțină LAUNCHub în calitate de parteneri de investiții și membri consultativi.

LAUNCHub Ventures a adăugat, de asemenea, membri seniori în echipă pentru a susține portofoliul în creștere, fiecare dintre ei reflectând identitatea fondului, construită în jurul fondatorilor.

Vedran Blagus s-a alăturat echipei în mai 2026, în rolul de partener asociat. Lucrează din Zagreb și acoperă Croația, Slovenia și Balcanii de Vest. Are zece ani de experiență în investiții în regiune, acumulată în roluri senioriale în alte fonduri de capital de risc.

Nikoleta Popkostadinova s-a alăturat echipei în iunie 2026, în rolul de director de marketing, cu 12 ani de experiență în marketing și comunicare pentru companii de tehnologie și experiență ca fondatoare a unui start-up cu impact social.