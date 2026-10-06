Înscrierile funcționează la Startup Nation 2026. Ministerul Economiei „își prezintă scuzele pentru eventualele inconveniente generate de problema tehnică temporară” la platforma făcută de STS

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a subliniat că platforma oficială de înscrieri la programul Startup Nation 2026 funcționează, în ciuda unui blocaj de la început și „își prezintă scuzele pentru eventualele inconveniente generate de problema tehnică temporară”. Platfirma a fost realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, a mențonat MEDAT.

Reamintim că sesiunea a doua de înscrieri la cursurile de antreprenoriat din programul Startup Nation, ediția a patra, s-a deschis oficial marți, de la ora 10.00, pentru tinerii cu vârsta de 18-29 ani.

Înscrierile la cursuri se fac pe platforma oficială, pe principiul primul venit-primul servit și sunt 17.600 de locuri disponibile. Cursurile sunt obligatorii pentru cei care vor să acceseze ajutoarele Startup Nation de până la 250.000 lei pentru mici afaceri.

Redăm comunicatul MEDAT privind Startup Nation:

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) precizează că platforma minimis.imm.gov.ro este funcțională, iar înscrierile la noua sesiune de cursuri de antreprenoriat din cadrul programului Start-Up Nation se desfășoară în condiții normale. La deschiderea sesiunii, la ora 10:00, a fost identificată o problemă tehnică temporară, remediată la ora 10:25, iar prima înscriere cu succes a fost înregistrată la ora 10:29.

Până la ora 12:00, s-au înscris 1.246 de persoane, din cele 17.600 de locuri disponibile pentru această sesiune. Cele mai multe înscrieri, respectiv 1.013, au fost înregistrate în categoria persoanelor cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov.

În categoria persoanelor cu domiciliul în București-Ilfov au fost înregistrate 218 înscrieri. Pentru persoanele aparținând minorității rome cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov, au fost înregistrate 9 înscrieri. Tot în categoria persoanelor aparținând minorității rome, însă cu domiciliul în București-Ilfov, au fost înregistrate 6 înscrieri.

Problema tehnică identificată la începutul sesiunii a fost remediată, iar funcționarea aplicației este monitorizată în continuare. Precizăm că MEDAT gestionează implementarea programului Start-Up Nation în calitate de administrator al schemei de minimis, iar platforma informatică prin intermediul căreia se realizează înscrierile – minimis.imm.gov.ro – este dezvoltată și asigurată tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Pe parcursul sesiunii de înscrieri, aplicația beneficiază, în funcție de volumul de accesări și de modul de funcționare a sistemului, de actualizări și ajustări tehnice în timp real, pentru menținerea stabilității fluxului de acces și procesarea solicitărilor utilizatorilor.

MEDAT și STS vor continua să monitorizeze funcționarea platformei pe întreaga perioadă de înscriere și să realizeze, atunci când este necesar, ajustările tehnice pentru asigurarea continuității serviciului.

MEDAT își prezintă scuzele pentru eventualele inconveniente generate de problema tehnică temporară de la începutul sesiunii. Aceasta nu a afectat integritatea și ordinea procesului de înscriere”.