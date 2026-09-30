Startup Nation 2026: Se deschide o nouă sesiune de înscrieri în programul antreprenorial cu ajutoare de câte 250.000 lei, pentru tinerii care vor să devină patroni

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, data la care va redeschide pentru tineri înscrierile la programul Startup Nation 2026, mai întâi cu faza cursurilor de antreprenoriat, care va deschide beneficiarilor calea către ajutoarele de până la 250.000 lei fiecare, finanțate cu fonduri europene.

Din 6 octombrie 2026, ora 10.00, pe platforma online oficială minimis.imm.gov.ro , se va deschide această a doua sesiune în cadrul programului Startup Nation, care a ajuns la ediția a patra. Sesiunea de înscriere la cursurile de formare antreprenorială va rămâne deschisă timp de 30 de zile, pe platforma minimis.imm.gov.ro, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea locurilor disponibile și constituirea unei liste de rezervă.

Noua sesiune va fi destinată dedicată tinerilor cu vârsta între 18 și 29 de ani, din toată România.

Astfel, vor fi puse la bătaie 17.600 de locuri la cursurile de antreprenoriat din cadrul programului Startup Nation, ediția a patra.

Cursurile au o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Absolvirea cursurilor este condiție obligatorie pentru accesarea, în etapa următoare a programului, a unei finanțări de până la 250.000 de lei.

„Start-Up Nation trebuie să însemne mai mult decât un instrument de finanțare pentru viitorii antreprenori. Vrem ca tinerii care intră în program să aibă instrumentele necesare pentru a construi afaceri care rezistă și cresc. De aceea, primul pas este formarea antreprenorială, iar apoi punem la dispoziție finanțări de până la 250.000 de lei pentru transformarea ideilor bune în afaceri reale. Pentru mine, măsura succesului acestui program nu este câte contracte semnăm sau câți bani cheltuim, ci câte dintre aceste firme funcționează, creează locuri de muncă și produc valoare în economie. Avem 17.600 de locuri disponibile și îi încurajez pe tinerii care au o idee și sunt pregătiți să o transforme într-un proiect serios să se înscrie”, a declarat minustrul interimar Irineu Darău.

Reamintim că ediția a patra a programului Startup Nation a fost demarată în anul 2024, cu un buget total alocat de 446 milioane EUR, de la Uniunea Europeană și din bugetul de stat.

Categoriile de beneficiari eligibili și locurile alocate la sesiunea care începe în octombrie 2026

Pentru această sesiune, înscrierile sunt deschise pentru cele patru categorii de beneficiari de la Pilonul I al programului Startup Nation, fiecare având alocat un număr maxim de locuri și un indicator de program:

950 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în București-Ilfov; indicatorul de program este de 700 de înscrieri;

300 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, aparținând minorității rome, cu domiciliul în București-Ilfov; indicatorul de program este de 220 de înscrieri;

13.500 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov; indicatorul de program este de 10.000 de înscrieri;

2.850 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, aparținând minorității rome, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov; indicatorul de program este de 2.100 de înscrieri.

Programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară. Aplicanții trebuie totuși, să îndeplinească o condiție de școlarizare prealabilă: să fie absolvenți ai învățământului gimnazial (nivel ISCED 2).

Se observă că în sesiunea a doua NU vor mai fi locuri eligibile pentru categoriile de beneficiari de la Polonul II al programului Startup Nation, respectiv tineri cu vârste de 30-35 ani, șomeri, persoane inactive, grupuri dezavantajate pe piața muncii, foști deținuți etc. Reamintim că, la prima sesiune de înscrieri la cursurile de antreprenoriat, s-au epuizat toate locurile eligibile pentru Pilonul II, încă de la primele ore, în data de 15 aprilie 2025.

Vechii aplicanți care au ratat cursurile se pot înscrie în sesiunea a doua

Persoanele fizice care s-au înscris în prima etapă de formare antreprenorială și care au fost declarate eligibile, dar NU au absolvit cursurile, se pot reînscrie la sesiunea a doua, prin actualizarea cererii inițiale, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate din sesiunea a doua. E vorba, așadar, de tinerii cu vârste de 18-29 ani.

Înainte de deschiderea noii sesiuni, ele trebuie să verifice accesul la contul personal folosind adresa de e-mail cu care s-au înscris inițial. În cazul în care întâmpină probleme de acces, pot solicita modificarea adresei de e-mail, a precizat MEDAT.

În aplicația informatică, viitorii antreprenori își pot selecta furnizorul de formare profesională și pot opta pentru desfășurarea cursurilor online sau în format fizic, în una dintre locațiile puse la dispoziție de organizatori.

Lista completă a furnizorilor contractați de MEDAT, precum și informațiile privind locațiile și modalitățile de desfășurare a cursurilor sunt disponibile pe platforma minimis.imm.gov.ro.

Ghidul de utilizare a sistemului electronic este disponibil AICI.

Drumul către granturile de până la 250.000 lei fiecare

După ce vor fi admiși la cursuri și le vor absolvi (cu diplomă), benefieicarii persoane fizice își vor deschide firme noi, cu care vor pute aaplica mai departe, într-o sesiune separată dedicată persoanelor juridice, la ajutoarele de minimis de până la 250.000 lei fiecare.

În etapa a doua a programului Start-Up Nation, firmele nou-înființate de absolvenții cursurilor vor putea beneficia de o finanțare de maximum 250.000 de lei, echivalentul a aproape 50.000 de euro, care poate acoperi cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, în condițiile prevăzute de procedura de implementare a programului, disponibilă AICI.

Firmele nou-înființate de absolvenții de cursuri vor trebui să participe cu aport propriu de cel puțin 10% din cheltuielile eligibile.

În situația în care indicatorii programului nu pot fi atinși din motive independente de acțiunile MEDAT, ale Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism și ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), etapa de înscriere poate fi închisă și reluată ulterior.