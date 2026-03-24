Revolut, profit în creștere la 10 ani de la înființare

Compania de tehnologie financiară (FinTech) Revolut, care are 4,8 milioane de clienți retail în România, a realizat, la nivel global, profit în creștere în anul 2025, la zece ani de la înființare, conform raportului său anual, transmis marți comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Veniturile grupului Revolut au crescut cu 46%, ajungând la 6 miliarde USD (4,5 miliarde GBP) în anul 2025, față de 4 miliarde USD (3,1 miliarde GBP) în 2024. Divizia Revolut Business a adus 16% din veniturile totale. Grupul monitorizează 11 linii de produse diferite, fiecare contribuind cu venituri de cca. 135 milioane USD (100 de milioane GBP), conform raportului anual pentru anul care s-a încheiat la 31 decembrie 2025.

Compania a reușit al cincilea an consecutiv cu profit net. Profitul înainte de impozitare a fost de 2,3 miliarde USD (1,7 miliarde GBP) în 2025, în creștere cu 57% față de 1,4 miliarde USD (1,1 miliarde GBP) în 2024. Marja profitului a crescut la 38%, față de 35% în 2024.

Profitul net al Revolut a crescut la 1,7 miliarde USD (1,3 miliarde GBP) în anul 2025, față de 1 miliard USD (790 de milioane GBP) în 2024. Compania și-a crescut profitul net cu 65%.

Fintech-ul londonez a încheiat anul 2025 cu 68,3 milioane de clienți persoane fizice, în 39 de țări, după ce a atras 16 milioane de clienți în acel an (creștere cu 30%). În mod similar, numărul clienților Business a crescut cu 33%, ajungând la 767.000, potrivit raportului Revolut pe anul 2025.

În România, baza de clienți retail a crescut cu 12%, ajungând la 4,8 milioane de clienți şi la o rată de penetrare de 27% din populația totală cu vârsta peste 6 ani.

Cu a cincea cea mai mare bază de clienți retail la nivel global la sfârșitul anului 2025, România a continuat să fie o piață cheie pentru Revolut și a ocupat poziția a treia după numărul de utilizatorii activi lunar, după Regatul Unit și Franța.

„2025 a fost un alt an important. Am construit o afacere diversificată, rezistentă, profitabilă la scară largă, întărind fundația următoarelor faze de creștere. Pe măsură ce ne transformăm într-o bancă cu adevărat globală, dovedim că modelul nostru operațional bazat pe tehnologie continuă să stimuleze o expansiune rapidă și o profitabilitate record. După un deceniu de la începutul acestei călătorii, încă suntem la începutul demonstrației noastre despre ce putem realiza în această industrie, a declarat Nik Storonsky, cofondator și CEO Revolut.

„Rezultatele noastre din 2025 demonstrează puterea modelului nostru diversificat de business, pe măsură ce continuăm să ne extindem rapid, simultan cu creșterea profitabilității. Marja de profit înainte de impozitare de 38% reflectă disciplina financiară și capacitatea de a scala eficient, continuând în același timp să investim în oameni și infrastructură. Cu 11 linii de produse distincte, fiecare depășind acum 100 de milioane de lire sterline în venituri anuale, afacerea noastră a dobândit rezistența structurală necesară pentru a naviga în orice mediu. Intrăm în al doilea deceniu în forță, pregătiți pentru a continua să concepem viitoarele proiecte care vor redefini sistemul bancar”, a spus finanțistul român Victor Stîngă, Chief Financial Officer Revolut la nivel global.

Aplicația financiară Revolut a fost fondată în anul 2015, la Londra, de Nikolai Storonsky, un antreprenor de origine rusă, și Vlad Yatsenko, un programator originar din Ucraina.

Alte cifre realizate de Revolut la nivel mondial, în anul 2025:

Abonamente: Veniturile totale au atins 936 de milioane USD (708 milioane GBP), o creștere de 67% față de 541 de milioane USD(423 milioane GBP) în același an.

Plățile cu cardul: Veniturile totale din această activitate au crescut cu 45% față de anul precedent, ajungând la 1,3 miliarde USD (1,0 miliarde GBP), comparativ cu 887 de milioane USD (694 de milioane GBP) în 2024.

Tranzacționare și investiții: Veniturile au crescut cu 31%, ajungând la 876 de milioane USD (663 de milioane GBP), față de 647 de milioane USD (506 milioane GBP).

Venituri din schimburi valutare: Creștere cu 43%, ajungând la 800 de milioane USD (606 milioane GBP), de la 540 de milioane USD (422 milioane GBP).

Depozitele totale și creditele acordate: Depozitele totale ale clienților au crescut cu 66%, ajungând la 67,5 miliarde USD (50,2 miliarde GBP), față de 38 de miliarde USD (30 de miliarde GBP) în 2024.

Revolut deține 90% din active în numerar și echivalente de numerar și instrumente de trezorerie.

Portofoliul de credite pentru clienți a crescut cu 120% față de anul precedent, ajungând la 2,9 miliarde USD (2,2 miliarde GBP), constând în principal din credite personale negarantate, carduri de credit și un portofoliu incipient de credite ipotecare. Aceasta a contribuit la o creștere de 23% față de anul precedent a veniturilor din dobânzi, 1,3 miliarde USD (974 milioane GBP), comparativ cu 1 miliard USD (790 milioane GBP) în 2024.

Activitatea clienților: Volumele totale ale tranzacțiilor au crescut cu 65%, de la an la an, la 1,7 trilioane USD (1,3 trilioane GBP ), deoarece platforma a gestionat niveluri record de activitate în segmentele sale de retail și business.

Numărul de tranzacții per client a crescut cu 24% comparativ cu anul 2024.

Revolut Business a contribuit cu 365 miliarde USD (277 miliarde GBP) din volumul total al tranzacțiilor. Creșterea a fost deosebit de puternică pe piețele în expansiune - inclusiv Singapore, Australia și SUA - unde Revolut Business a crescut cu peste 140% față de anul precedent.

Creșterea organică a continuat, cu peste 63% dintre clienții noi de retail care s-au alăturat prin recomandări ale clienților existenți.

Compania vrea să ajungă la 100 de milioane de clienți la nivel mondial, până la jumătatea anului 2027.

Revolut s-a angajat să investească 10 miliarde GBP (13 miliarde USD) în următorii cinci ani pentru a stimula creșterea și inovația la nivel internațional. Aceasta include crearea a 1.000 de locuri de muncă înalt calificate la noul sediu global din Londra și o alocare semnificativă de capital pentru a accelera operațiunile din SUA și Europa de Vest.

Revolut în România (cifre suplimentare):