Statul polonez investește 11 milioane dolari în startup-ul ElevenLabs și lansează un program pentru alte firme AI la început de drum

Vinci, brațul de investiții de capital de risc (venture capital) al băncii de stat poloneze BGK, investește 11 milioane dolari în startup-ul de generare de voce și agenți AI ElevenLabs, achiziționând o participație minoritară și lansând, în același timp, un program de susținere a altor inițiative AI la început de drum.

AI Lab Poland oferă startup-urilor AI acces la finanțare, mentorat și la rețeaua globală de investitori și clienți întreprinderi a ElevenLabs, potrivit TechFundingNews.

Fondată în 2022, de programatorii polonezi Mati Staniszewski și Piotr Dąbkowski, ElevenLabs s-a făcut remarcată inițial prin dezvoltarea unui model AI de text-to-speech cu voce extrem de realistă. Ulterior, compania și-a extins semnificativ aria de cercetare și produse, acoperind tehnologii de speech-to-text, efecte sonore, dublaj, muzică și conversație.

Astăzi, ElevenLabs combină aceste modele avansate cu integrări, orchestrare și infrastructură de nivel enterprise pentru a livra platforme „production-ready” destinate companiilor, creatorilor și dezvoltatorilor.

În luna februarie a acestui an, compania a atras 500 milioane dolari într-o nouă rundă de finanțare, condusă de Sequoia Capital, ajungând la valoarea de 11 miliarde dolari, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

În patru ani de existență, startup-ul a ajuns la investiții totale de cel puțin 800 milioane dolari, iar într-o perioadă de numai 1 an, ElevenLabs și-a crescut valoarea estimată de aproape 4 ori. Totodată, firma a atins venituri recurente de 500 milioane dolari în primele 4 luni ale acestui an, față de 350 milioane înregistrate la finalul anului 2025.