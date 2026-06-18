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Statul polonez investește 11 milioane dolari în startup-ul ElevenLabs și lansează un program pentru alte firme AI la început de drum

Logoul ElevenLabs pe telefon
Logoul ElevenLabs pe telefon Sursă: © Simon Lehmann | Dreamstime.com
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Vinci, brațul de investiții de capital de risc (venture capital) al băncii de stat poloneze BGK, investește 11 milioane dolari în startup-ul de generare de voce și agenți AI ElevenLabs, achiziționând o participație minoritară și lansând, în același timp, un program de susținere a altor inițiative AI la început de drum.

AI Lab Poland oferă startup-urilor AI acces la finanțare, mentorat și la rețeaua globală de investitori și clienți întreprinderi a ElevenLabs, potrivit TechFundingNews.

Fondată în 2022, de programatorii polonezi Mati Staniszewski și Piotr Dąbkowski, ElevenLabs s-a făcut remarcată inițial prin dezvoltarea unui model AI de text-to-speech cu voce extrem de realistă. Ulterior, compania și-a extins semnificativ aria de cercetare și produse, acoperind tehnologii de speech-to-text, efecte sonore, dublaj, muzică și conversație.

Astăzi, ElevenLabs combină aceste modele avansate cu integrări, orchestrare și infrastructură de nivel enterprise pentru a livra platforme „production-ready” destinate companiilor, creatorilor și dezvoltatorilor.

În luna februarie a acestui an, compania a atras 500 milioane dolari într-o nouă rundă de finanțare, condusă de Sequoia Capital, ajungând la valoarea de 11 miliarde dolari, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

În patru ani de existență, startup-ul a ajuns la investiții totale de cel puțin 800 milioane dolari, iar într-o perioadă de numai 1 an, ElevenLabs și-a crescut valoarea estimată de aproape 4 ori. Totodată, firma a atins venituri recurente de 500 milioane dolari în primele 4 luni ale acestui an, față de 350 milioane înregistrate la finalul anului 2025.

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