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Banca Transilvania finanțează extinderea Salinei Turda cu 14 milioane de euro

Banca Transilvania finanțează extinderea Salinei Turda cu 14 milioane de euro
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Banca Transilvania susține extinderea și amenajarea Salinei Turda, unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din România, printr-o finanțare de 14 milioane de euro. Investiția totală, de aproximativ 25 de milioane de euro, va extinde circuitul turistic al salinei prin transformarea Minei Iosif într-o nouă zonă de atracție și modernizarea bazei de tratament.

Mina Iosif, care acum poate fi văzută doar de la distanță, va fi amenajată cu lifturi panoramice, pasarele și un râu artificial de sare. Aceasta este una dintre cele patru mine care fac formează salina, alături de Mina Rudolf, Mina Ghizela și Mina Terezia.

„Mă bucur că Salina Turda se dezvoltă mai departe. Este unul dintre locurile care reușesc să mă surprindă de fiecare dată. Ori de cate ori am vizitat-o, am rămas cu o impresie puternică datorită frumuseții pe care o putem găsi la peste 100 de metri sub pământ. Sunt încântat să susținem o investiție care pune și mai mult în valoare Salina Turda și care va continua să bucure mulți oameni de acum înainte”, declară Tiberiu Moisă (foto), Director General Adjunct Corporate & IMM, Banca Transilvania.

Investiția va genera beneficii pentru întreaga comunitate din care face parte Salina Turda, de la creșterea activității turistice a zonei, la dezvoltarea economiei locale.

Finanțarea Băncii Transilvania este garantată prin Banca de Investiții și Dezvoltare, iar intermedierea proiectului a fost asigurată de TUD Investment Consulting.

Lucrările se vor desfășura pe parcursul a aproximativ doi ani, perioadă în care Salina Turda va rămâne deschisă publicului.

Articol susținut de Banca Transilvania

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