Startup în vreme de război: finanțare de 16 milioane de dolari pentru un producător ucrainean de drone militare și sisteme AI

Startup-ul ucrainean Buntar Aerospace, fondat în timpul războiului și specializat în drone de recunoaștere și sisteme autonome pentru apărare, a atras o nouă finanțare de 16 milioane de dolari. Compania ajunge astfel la investiții totale de 30 de milioane de dolari și vrea să crească producția, să accelereze dezvoltarea produselor și să intre pe noi piețe.

Runda a fost condusă de Freedom Fund și de un fond internațional de private equity al cărui nume nu a fost făcut public. Au mai participat Gardar Venture Capital, Iron Wolf Capital și Autonomy Capital, potrivit unui comunicat transmis de companie pe 5 octombrie 2026.

Buntar Aerospace a fost înființată în august 2023 de Ivan Kaunov și Bohdan Sas, pe fondul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina. Compania spune că sistemele dezvoltate de echipa sa sunt deja utilizate de unități aflate pe front și generează venituri.

Drone făcute să opereze în zone cu război electronic

Unul dintre principalele produse ale Buntar Aerospace este Buntar-3, o dronă cu decolare și aterizare verticală, destinată misiunilor de recunoaștere în zone în care sunt folosite intensiv sisteme de război electronic.

Compania prezintă Buntar-3 drept o dronă de recunoaștere tactică rezistentă la bruiaj și spune că sistemul este utilizat pe unele dintre cele mai dificile sectoare ale frontului.

Alături de dronă, startup-ul dezvoltă Buntar Copilot, un software pentru controlul și planificarea misiunilor cu UAV-uri. Platforma poate integra date despre vreme, relief și situația tactică și este concepută pentru a reduce riscul pierderii aeronavelor încă din etapa de planificare a misiunii.

Buntar spune că își extinde tehnologiile și către alte zone ale sistemelor autonome de apărare, inclusiv operațiuni contra-dronă și asistență pentru lovituri de precizie.

„Sistemele noastre zboară, văd și iau decizii singure, permițând operatorului să se concentreze pe ceea ce contează cel mai mult”, spune Bohdan Sas, cofondator al Buntar Aerospace, citat în comunicatul companiei.

26,4 milioane de dolari atrași numai în două runde din 2026

Noua finanțare vine la mai puțin de șapte luni după o altă rundă importantă.

În martie 2026, Buntar Aerospace a atras 10,4 milioane de dolari într-o rundă condusă de compania americană Axon Enterprise, listată pe Nasdaq și cunoscută pentru tehnologiile sale destinate siguranței publice și securității.

La acea rundă a participat și Munkene AS, alături de alți investitori. Banii urmau să fie folosiți pentru extinderea sistemelor de intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) și dezvoltarea platformei Buntar Copilot.

Astfel, numai cele două runde anunțate în 2026 însumează 26,4 milioane de dolari, iar compania spune că finanțarea totală atrasă de la înființare a ajuns la 30 de milioane de dolari.

Cu noii bani, Buntar vrea să mărească producția pentru a răspunde cererii armatei ucrainene, să angajeze ingineri și manageri și să accelereze dezvoltarea produselor.

În paralel, compania urmărește să intre pe piețe internaționale cu tehnologii dual-use, care pot avea atât aplicații militare, cât și civile.

Startup-urile ucrainene de apărare atrag tot mai mulți bani privați

Buntar crește într-un ecosistem de startup-uri de apărare care s-a dezvoltat accelerat după începutul războiului.

Companiile ucrainene de defence-tech au atras în 2025 investiții de peste 105 milioane de dolari, potrivit Brave1, inițiativa guvernamentală ucraineană dedicată tehnologiilor de apărare. Peste 50 de companii au primit finanțări în acel an.

Brave1 arăta și o creștere a dimensiunii rundelor: dacă startup-urile locale atrăgeau anterior frecvent câte 200.000-400.000 de dolari, în 2025 au început să apară runde de 2,5-5 milioane de dolari.

Buntar este deja peste acest nivel, cu două runde de peste 10 milioane de dolari într-un singur an.

În septembrie 2026, Brave1 anunța că acordase de la înființare peste 1.000 de granturi pentru dezvoltatori ucraineni de tehnologii militare, în valoare totală de 6,2 miliarde de grivne. Printre domeniile finanțate se numără drone interceptoare, sisteme robotizate terestre, război electronic și inteligență artificială.

În jurul industriei au început să apară și fonduri specializate. Gardar, unul dintre investitorii din actuala rundă Buntar, se prezintă drept un fond nordic care investește de la Seed până la Series B în tehnologii de apărare dezvoltate în ecosistemul ucrainean și testate în condiții operaționale reale.

Pentru Buntar, următoarea miză este tocmai transformarea experienței acumulate în Ucraina într-o afacere internațională: produse dezvoltate și testate în război, dar care să poată fi vândute ulterior și pe alte piețe.