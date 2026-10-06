UPDATE: Startup Nation 2026: Blocaj temporar pe platforma oficială, la debutul sesiunii de înscrieri la cursurile de antreprenoriat pentru tinerii care vor să se facă patroni cu ajutor de 250.000 lei

Programul Startup Nation s-a deschis, marți, de la ora 10.00, cu sesiunea a doua de înscrieri la cursurile de antreprenoriat pentru tineri, condiție pentru accesarea ajutorului de max. 250.000 lei, dar platforma oficială s-a blocat de la început, fiind deblocată după aproape jumătate de oră.

UPDATE ora 12.45: Un număr de 1.423 aplicanți s-au înscris pentru cursurile de antreprenoriat, condiție prealabilă pentru a putea accesa granturile de până la 250.000 lei. Sunt 17.600 de locuri la cursuri, iar sesiunea a doua de înscrieri rămâne deschisă 30 de zile, dacă nu se ocupă toate locurile până atunci.

UPDATE ora 12.29: Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) „își prezintă scuzele pentru eventualele inconveniente generate de problema tehnică temporară” de la începutul sesiunii Startup Nation. Platforma realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) funcționează normal, la această oră.

UPDATE ora 10.43: Situația locurilor rămase libere la cursuri, după primele 42 de minute ale sesiunii 2 (273 de oameni înscriși):

UPDATE, ora 10.36: Primul aplicant a reușit să se înscrie la ora 10.29, iar în primele 7 minute erau deja înscriși 162 de tineri la cursurile de antreprenoriat, conform informațiilor StartupCafe.

---

Știrea inițială:

Potrivit informațiilor StartupCafe.ro, în primele 15-20 de minute de la debutul sesiunii a doua în back-office nu apărea înscris niciun aplicant pe platforma oficială https://minimis.imm.gov.ro/ . Cei de la Ministerul Economiei, care gestionează programul, urmau să apeleze la Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru a remedia problema, conform informațiilor StartupCafe de la acest moment.

În jurul orei 10.30 (la 30 de minute de la deschiderea oficială a sesiunii), platforma era funcțională, dar niciun aplicant nu era înscris în primele 28 de minute ale sesiunii, conform cifrelor publicate în transparență.

Reamintim că înscrierea la cursurile de antreprenoriat se face pe principiul primul-venit primul servit, cu respectarea condițiilor de eligibilitate a aplicanților cu vârste de 18-29 de ani.

În această a doua sesiune a programului Startup Nation, ediția a patra, vor fi puse la bătaie 17.600 de locuri la cursurile de antreprenoriat din cadrul programului Startup Nation, ediția a patra.

Cursurile sunt prevăzute să aibă o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Programul Startup Nation, ediția a patra lansat în 2024, are un buget total alocat de 446 milioane EUR, de la Uniunea Europeană și din bugetul de stat.

Categoriile de beneficiari eligibili și locurile alocate la sesiunea care începe în octombrie 2026

Pentru această sesiune, înscrierile sunt deschise pentru cele patru categorii de beneficiari de la Pilonul I al programului Startup Nation, fiecare având alocat un număr maxim de locuri și un indicator de program:

950 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în București-Ilfov; indicatorul de program este de 700 de înscrieri;

300 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, aparținând minorității rome, cu domiciliul în București-Ilfov; indicatorul de program este de 220 de înscrieri;

13.500 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov; indicatorul de program este de 10.000 de înscrieri;

2.850 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, aparținând minorității rome, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov; indicatorul de program este de 2.100 de înscrieri.

Programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară. Aplicanții trebuie totuși, să îndeplinească o condiție de școlarizare prealabilă: să fie absolvenți ai învățământului gimnazial (nivel ISCED 2).

Se observă că în sesiunea a doua NU vor mai fi locuri eligibile pentru categoriile de beneficiari de la Polonul II al programului Startup Nation, respectiv tineri cu vârste de 30-35 ani, șomeri, persoane inactive, grupuri dezavantajate pe piața muncii, foști deținuți etc. Reamintim că, la prima sesiune de înscrieri la cursurile de antreprenoriat, s-au epuizat toate locurile eligibile pentru Pilonul II, încă de la primele ore, în data de 15 aprilie 2025.

Vechii aplicanți care au ratat cursurile sunt eligibili să se înscrie în sesiunea a doua

Persoanele fizice care s-au înscris în prima etapă de formare antreprenorială și care au fost declarate eligibile, dar NU au absolvit cursurile, se pot reînscrie la sesiunea a doua, prin actualizarea cererii inițiale, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate din sesiunea a doua. E vorba, așadar, de tinerii cu vârste de 18-29 ani.

Înainte de deschiderea noii sesiuni, ele trebuie să verifice accesul la contul personal folosind adresa de e-mail cu care s-au înscris inițial. În cazul în care întâmpină probleme de acces, pot solicita modificarea adresei de e-mail, a precizat MEDAT.

În aplicația informatică, viitorii antreprenori își pot selecta furnizorul de formare profesională și pot opta pentru desfășurarea cursurilor online sau în format fizic, în una dintre locațiile puse la dispoziție de organizatori.

Lista completă a furnizorilor contractați de MEDAT, precum și informațiile privind locațiile și modalitățile de desfășurare a cursurilor sunt disponibile pe platforma minimis.imm.gov.ro.

Ghidul de utilizare a sistemului electronic este disponibil AICI.

Drumul către granturile de până la 250.000 lei fiecare

După ce vor fi admiși la cursuri și le vor absolvi (cu diplomă), benefieicarii persoane fizice își vor deschide firme noi, cu care vor pute aaplica mai departe, într-o sesiune separată dedicată persoanelor juridice, la ajutoarele de minimis de până la 250.000 lei fiecare.

În etapa a doua a programului Start-Up Nation, firmele nou-înființate de absolvenții cursurilor vor putea beneficia de o finanțare de maximum 250.000 de lei, echivalentul a aproape 50.000 de euro, care poate acoperi cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, în condițiile prevăzute de procedura de implementare a programului, disponibilă AICI.

Firmele nou-înființate de absolvenții de cursuri vor trebui să participe cu aport propriu de cel puțin 10% din cheltuielile eligibile.

În situația în care indicatorii programului nu pot fi atinși din motive independente de acțiunile MEDAT, ale Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism și ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), etapa de înscriere poate fi închisă și reluată ulterior.