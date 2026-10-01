Skip to content

Titluri de stat Fidelis: S-a anunțat ediția din octombrie 2026. Ce dobânzi sunt la lei și euro

bani_euro_lei
bani_euro_lei Sursă: © Albertophotography | Dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, cea de-a doua ediție fidelis din această toamnă, ce se va desfășura în perioada 2-9 octombrie 2026.

Ediția vine cu dobânzi atractive de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile:

În lei:

  • de 6,60% - cu scadența la 2 ani
  • de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge
  • de 7,15% cu scadența la 4 ani
  • de 7,75% cu scadența la 10 ani

În euro:

  • de 4,50% cu scadența la 3 ani
  • de 6,60% cu scadența la 10 ani
  • de 5,50% cu scadența de 3 ani pentru donatorii de sânge

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Beneficii pentru donatorii de sânge: două tranșe speciale, în lei și euro

Prima tranșă specială este cea emisă în lei, cu scadență la 2 ani și oferă o dobândă de 7,60%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Cea de-a doua tranșă dedicată donatorilor de sânge este emisă în euro, cu scadență la 3 ani și va avea o dobândă de 5,50%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 1000 euro la 100 euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 euro.

De aceste facilități pot beneficia persoanele care fac dovada donării de sânge începând din 1 mai 2026.

Cei care investesc în titlurile de stat Fidelis se bucură de facilități precum:

  • posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;
  • veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile;
  • flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Reamintim că valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Finanțări

handmade

Înscrieri online: Ajutoare de 2500 lei pentru participanții la târgul de handmade organizat de stat

bani-euro-laptop

Noi finanțări pentru antreprenori români, dintr-un fond de investiții bulgar de 75 milioane EUR, care a primit bani și din PNRR-ul României

Startup Nation

Startup Nation 2026: Se deschide o nouă sesiune de înscrieri în programul antreprenorial cu ajutoare de câte 250.000 lei, pentru tinerii care vor să devină patroni

bani-euro-laptop-dreamstime

Fonduri UE de max. 3 milioane EUR pentru firme românești: S-a prelungit sesiunea de depunere a proiectelor de tehnologii avansate

Fonduri elvețiene 2026: Primele 41 de firme au semnat acorduri de finanțare SME Eco-Tech

IMM-urile din Republica Moldova pot primi servicii de digitalizare cu finanțare UE de 50%. Sunt disponibile 30 de locuri