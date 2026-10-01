Titluri de stat Fidelis: S-a anunțat ediția din octombrie 2026. Ce dobânzi sunt la lei și euro

Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, cea de-a doua ediție fidelis din această toamnă, ce se va desfășura în perioada 2-9 octombrie 2026.

Ediția vine cu dobânzi atractive de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile:

În lei:

de 6,60% - cu scadența la 2 ani

de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

de 7,15% cu scadența la 4 ani

de 7,75% cu scadența la 10 ani

În euro:

de 4,50% cu scadența la 3 ani

de 6,60% cu scadența la 10 ani

de 5,50% cu scadența de 3 ani pentru donatorii de sânge

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Beneficii pentru donatorii de sânge: două tranșe speciale, în lei și euro

Prima tranșă specială este cea emisă în lei, cu scadență la 2 ani și oferă o dobândă de 7,60%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Cea de-a doua tranșă dedicată donatorilor de sânge este emisă în euro, cu scadență la 3 ani și va avea o dobândă de 5,50%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 1000 euro la 100 euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 euro.

De aceste facilități pot beneficia persoanele care fac dovada donării de sânge începând din 1 mai 2026.

Cei care investesc în titlurile de stat Fidelis se bucură de facilități precum:

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;

veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile;

flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Reamintim că valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.