Noi resurse educaționale pentru profesorii din România care vor să predea lecții de siguranță în inteligență artificială

Asociația TechSoup, în colaborare cu Raspberry Pi Foundation, oferă educatorilor români resurse educaționale gratuite, traduse în limba română, pentru predarea elevilor în domeniul siguranței în AI, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Noile lecții dedicate folosirii AI în mod responsabil fac parte din programul global Experience AI, dezvoltat în colaborare de Raspberry Pi Foundation și Google DeepMind, și sunt acum disponibile pentru școlile românești.

Lecțiile acoperă subiecte esențiale precum protejarea datelor personale, identificarea știrilor false și utilizarea responsabilă a instrumentelor AI. Ele sunt potrivite pentru elevii de gimnaziu și liceu și pot fi integrate la diverse discipline: TIC, informatică, limba română, limbi străine, ore de dirigenție sau activități extracurriculare precum „Școala Altfel”.

Asociația a creat patru cursuri online gratuite, disponibile pe platforma Predau Viitor. Peste 700 de profesori care predau diverse discipline, de la informatică la limba română, au absolvit deja aceste cursuri.

„Profesorii își doresc să discute despre AI cu elevii lor și au nevoie să se simtă încrezători că pot face asta bine. De aceea, alături de materialele Experience AI am creat și cursuri de formare. Ne bucurăm să vedem din ce în ce mai multe conversații despre AI în sălile de clasă, dar știm că acesta este doar începutul unui proces de durată. Vom continua să fim alături de profesori, pe măsură ce învățăm cu toții cum să abordăm mai bine această provocare și oportunitate”, a declarat Evelina Selea, Program Manager, Asociația Techsoup.

Deși elevii folosesc zilnic aplicații de inteligență artificială, puțini pun la îndoială veridicitatea informațiilor primite.

Necesitatea educației despre AI este confirmată și de International Computer and Information Literacy Study (ICLIS, 2023), care arată că doar 4% dintre elevii români au atins nivelul 3 de competență, nivelul la care pot folosi independent calculatorul pentru a colecta și gestiona informații și sunt capabili să recunoască, de exemplu, modul în care poate fi influențată credibilitatea informațiilor online de identitatea, expertiza și motivațiile celor care le publică.

Experience AI: testat la nivel global, adaptat pentru România

Experience AI este un program global ce oferă resurse educaționale disponibile în 17 limbi, descărcate deja de peste 17.000 de profesori din întreaga lume, care au ajuns la aproximativ 1,6 milioane de elevi. 95% dintre profesori spun că programul a îmbunătățit considerabil înțelegerea conceptelor privind AI în rândul elevilor, iar 90% dintre elevi afirmă că acum au o imagine mai clară despre inteligența artificială și învățarea automată.

Cele trei noi lecții despre siguranța în AI sunt aliniate la UNESCO AI Competency Framework și includ:

Planuri de lecție detaliate, cu activități interactive și fără utilizarea tehnologiei

Videoclipuri educaționale care explică conceptele de bază despre AI

Discuții ghidate pentru dezvoltarea gândirii critice și a rezilienței digitale

Toate materialele sunt gratuite, traduse în română și gata de utilizare.

Interesul tot mai mare pentru literația în domeniul AI arată că mulți profesori au înțeles că aceste tehnologii reprezintă un moment de cotitură.

„Feedback-ul de la profesori din întreaga lume arată că aceștia recunosc din ce în ce mai mult importanța literației privind AI în sălile de clasă din ziua de azi. Prin programul Experience AI, profesorii capătă mai multă încredere să inițieze discuții critice despre rolul și impactul AI în viața elevilor. Dezvoltându-și această capacitate, îi pot ghida pe tineri spre o utilizare responsabilă a inteligenței artificiale, luarea unor decizii informate, folosirea unor instrumente cu adevărat utile și înțelegerea potențialelor riscuri. Formarea acestor abilități de reflecție în rândul tinerilor este un pas important în pregătirea lor pentru un viitor care va fi transformat de inteligența artificială”, a declarat Ben Garside, Senior Learning Manager la Raspberry Pi Foundation.

„AI este deja o parte integrantă a vieții elevilor, iar înțelegerea și utilizarea responsabilă a acesteia, alături de dezvoltarea gândirii critice, sunt esențiale. Mă bucur că putem oferi resurse relevante pentru ca profesorii români să poată ghida elevii în înțelegerea și modelarea responsabilă a viitorului digital”, a declarat Elisabeta Moraru, Country Director Google România.

Chiar dacă ritmul în care se dezvoltă aceste aplicații este impresionant, profesorii și elevii rămân optimiști că răspunsul coordonat al comunității educaționale globale va continua să prioritizeze resursele educaționale cu impact imediat la clasă, spune asociația.