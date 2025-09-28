Noi fonduri europene în România: Granturi IMM de câte 500.000-3 milioane EUR pentru firme IT și de electronică. Ghidul propus

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România, cu activități în IT și tehnologii electronice, vor putea obține noi granturi IMM, de câte 500.000-3 milioane EUR pe proiect, pentru dezvoltarea de aplicații și produse inovative, printr-o linie de finanțare europeană, propusă oficial în consultare publică, de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

MIPE a scos recent în dezbatere publică proiectul de Ghid al solicitantului pentru Acțiunea 2.1 - Dezvoltarea de noi servicii/aplicații/ produse prin inovare și adoptarea de tehnologii avansate, finanțată prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Viitorul apel de proiecte va avea un buget de 48.813.278 EUR (din care 36,57 milioane EUR de la Uniunea Europeană și restul de la bugetul de stat), pentru IMM-urile de tehnologie din România.

Bucureștiul este exclus de la această finanțare.

Județul Ilfov are o alocare de aproape 11 milioane de euro, dar nu toate localitățile din județ sunt eligibile.

Pentru investiții IMM în restul județelor, bugetul total disponibil va fi de aproape 38 milioane EUR.

Din acești bani IMM-urile vor primi fonduri nerambursabile sub formă de ajutoare de minimis și ajutoare de stat regionale astfel:

500.000 EUR - 3 milioane EUR pentru proiectele care au ca rezultat un nou produs (bun material) inovativ.

pentru proiectele care au ca rezultat un nou produs (bun material) inovativ. 500.000 EUR - 1.5 milioane EUR pentru proiectele care au ca rezultat o aplicație inovativă.

Antreprenorii beneficiari trebuie să-și asigure o contribuție minimă proprie la cheltuielile eligibile între 25% și 60%, în funcție de dimensiunea firmei și de județul în care se face investiția.

Proiectul de ghid al solicitantului rămâne în consultare publică până pe data de 15.10.2025, ora 23.00. Poți trimite observații și propuneri pe adresele de email: fonduri.oipsi@adr.gov.ro și consultare.pocidif@mfe.gov.ro .

Ulterior, MIPE va putea publica ghidul oficial și va putea deschide apelul de proiecte pentru înscrieri la finanțare în cadrul portalului MySMIS2021.

Ce fel de inovații pot face firmele românești cu banii europeni: inteligență artificială, roboți, IoT, dispozitive electronice și altele

Inovare de Produs reprezintă implementarea unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătăţit care diferă semnificativ de bunurile sau serviciile anterioare ale firmei și care a fost introdus pe piață.

Inovările de produs includ atât realizarea unor bunuri şi servicii noi, cât şi îmbunătăţirea semnificativă a caracteristicilor funcţionale sau de folosire a bunurilor şi serviciilor existente. Acestea includ schimbări semnificative ale specificaţiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale software-ului incorporat, utilizare accesibilă sau alte caracteristici funcţionale. Se referă numai la schimbările aduse produsului în sine nu la schimbări care vor interveni eventual şi în procesul de fabricaţie şi care vor ţine de inovarea de proces.

Aceste noi servicii/ aplicații/ produse inovative vor fi dezvoltate de către IMM-urile din domeniul IT după cum urmează:

Dispozitive și sisteme microelectronice pentru produse inteligente. Include dispozitive și circuite integrate, inclusiv bazate pe efecte cuantice, senzori inteligenți, lab-on a chip și microsisteme. Domeniul este focalizat pe soluții inovative în proiectarea, implementarea, testarea și caracterizarea circuitelor integrate, dispozitivelor și sistemelor microelectronice destinate dezvoltării produselor inteligente. Rețelele viitorului, comunicații, IoT. Cuprinde aplicații bazate pe rețele de senzori inteligenți, Internetul lucrurilor și formele asociate de calcul distribuit („fog” sau „edge”), precum și integrarea acestora cu tehnologiile geospațiale, în domenii diverse precum: prevenția și reacția rapidă la dezastre naturale, orașul inteligent, comunicarea vehicul-vehicul, monitorizarea pacienților etc. Tehnologii XR. Cuprinde aplicații complexe ale tehnologiilor imersive, precum realitate virtuală, realitate augmentată, interfața creier-calculator („Brain-Machine Interface” - BMI) pentru domeniile: cultural, educațional,industrial, terapeutic și medical, servicii (de divertisment, retail etc.) Sisteme de inteligență artificială. Include tehnicile inteligenței artificiale și aplicațiile acestora precum prelucrarea limbajului, vederea computerizată, predicția evoluției unor fenomene, sistemele de recomandare etc. O atenție deosebită se va acorda sistemelor de inteligență artificială de încredere, definite ca sisteme tehnic robuste, sigure, transparente, capabile să explice deciziile luate și care să asigure nediscriminare, diversitate, echitate, contribuind la bunăstarea socială . Tehnologii pentru trasabilitate. Cuprinde aplicații ale tehnologiilor disruptive precum blockchain, inteligența artificială, internetul lucrurilor și platforme colaborative, prin care se asigură trasabilitatea bunurilor diverse, permițând garantarea autenticității, transparentizarea și eficientizarea lanțurilor de valoare adăugată. Roboți și agenți cognitivi. Robotica cognitivă vizează înzestrarea roboților cu inteligență artificială, permițându-le să învețe și să răspundă la situații diverse din lumea reală. Funcțiile unui robot inteligent includ, de exemplu: vedere artificială, recunoaștere automată a vorbirii, sinteza automată a vorbirii, anticipare și planificare, mișcare autonomă, imitația morfo-funcțională umană, capacitatea de învățare, abilitatea de a explora pe cont propriu.

Condiții de eligibilitate a firmelor la fondurile europene PoCIDIF

Pentru a putea accesa fondurile nerambursabile pentru aplicații și produse inovatoare, o firmă trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

Să fie întreprindere - este considerată a fi orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ (doar atunci când aceasta oferă bunuri/servicii pe o piață). Documentul care probează calitatea solicitantului este, de exemplu.

Să fie IMM: microîntreprindere (max. 9 salariați), întreprindere mică (10-49 salariați), întreprindere mijlocie (50-249 salariați).

A înregistrat profit din exploatare (>0) în ultimul exercițiu financiar încheiat, după caz.

NU înregistrează obligații fiscale nete către bugetul general consolidat (după compensarea eventualelor sume de recuperat) la data depunerii Cererii de finanțare și la data semnării Contractului de finanțare;

Fac dovada cofinanțării eligibile aferente proiectului și a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA (prin: prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise de bancă/instituţie financiar bancară/nebancară) în etapa de contractare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii pentru demararea etapei de contractare;

Fac dovada, în etapa de contractare, că dispune de spațiu pentru activitățile necesare implementării proiectului (locația proiectului).

Lista Codurilor CAEN eligibile la granturile IMM pentru inovații

Firmele beneficiare trebuie să aibă cod CAEN obligatoriu autorizat din lista următoare:

2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2611 Fabricarea altor componente electronice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator;

5829 Activități de editare a altor produse software;

6210 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul;

6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe.

În cazul în care solicitantul nu are autorizat/e codul/-urile CAEN pentru care se solicită finanțare, proiectul se va respinge automat, în etapa de contractare.

