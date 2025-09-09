Nebius, fosta companie rusească Yandex NV, acord cu Microsoft pentru infrastructură de inteligență artificială

Nebius, companie de infrastructură de inteligență artificială, cunoscută anterior sub numele de Yandex NV, a încheiat un acord de 17,4 miliarde dolari cu americanii de la Microsoft, pentru furnizarea de procesoare pentru AI.

Compania va furniza timp de 5 ani infrastructură GPU pentru inteligență artificială, potrivit Reuters. De asemenea, Microsoft va putea cumpăra servicii adiționale, ridicând valoarea totală potențială a contractului la 19,4 miliarde dolari.

Capacitatea Nebius va fi livrată din noul centru de date din Vineland, New Jersey, începând cu sfârșitul acestui an, conform unui anunț oficial.

„Afacerea de bază AI cloud a Nebius, care deservește clienți, de la startup-uri AI la întreprinderi, are performanțe excepțional de bune. Am mai spus că, pe lângă activitatea noastră de bază, ne așteptăm să obținem contracte semnificative pe termen lung cu laboratoare de inteligență artificială de top și companii mari de tehnologie. Sunt bucuros să anunț primul dintre aceste contracte și cred că urmează să vină și altele. Economia tranzacției este atractivă în sine, dar, în mod semnificativ, tranzacția ne va ajuta și să accelerăm și mai mult creșterea afacerii noastre AI Cloud în 2026 și mai departe”, a spus Arkady Volozh, fondator și CEO Nebius Group.

La sfârșitul anului trecut, fosta companie de origine rusă a strâns o finanțare de 700 milioane dolari pentru extinderea în SUA, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Nebius Group a fost fondată în anul 1989 sub numele Yandex NV, ca holding pentru Yandex, „Google-ul Rusiei”.

După invazia din Ucraina, au fost impuse sancțiuni în UE pentru oligarhul rus și directorul general al Yandex, Arkady Volozh, care a demisionat din toate funcțiile sale în Yandex și a părăsit compania.

Astfel, titlurile companiei au fost suspendate pentru tranzacționare pe Nasdaq. Yandex NVși-a răscumpărat obligațiunile convertibile în septembrie 2022.

În luna martie 2024, Volozh a fost eliminat de pe lista de sancționați a Uniunii Europene. În același timp, holding-ul a vândut Yandex unui consorțiu de investitori ruși, păstrând mai multe afaceri care operau în afara Rusiei.

Compania, acum sub numele Nebius, are planuri de a oferi infrastructură „full stack” pentru companiile de inteligență artificială.

Anul trecut, în luna septembrie, Nebius a anunțat planuri de a investi 1 miliard dolari în infrastructura de inteligență artificială în Europa până la jumătatea anului 2025.

Arkady Volozh a fost pionier în dezvoltarea tehnologiei de căutare și navigare, precum și a produselor și serviciilor inteligente bazate pe învățarea automată. Acesta locuiește cu familia sa în Tel Aviv, Israel, încă din anul 2014. Acesta a declarat că invazia Ucrainei de către ruși a fost „barbară” în 2023, la un an de la începerea războiului, potrivit Reuters, argument care ar fi contribuit la eliminarea sa de pe lista de sancționați.