Finanțări 2026: Peste 16 milioane EUR pentru antreprenori – s-a lansat Vest Ventures, primul fond regional de investiții de capital de risc din vestul României

Vest Ventures, primul fond de investiții de capital de risc din vestul României, cofinanțat din fonduri europene, a fost lansat oficial pe 4 februarie 2026, la Timișoara, pentru finanțarea antreprenorilor și a startup-urilor cu potențial de creștere regională.

Lansarea oficială a fondului și a acceleratorului de afaceri a avut loc în cadrul evenimentului Romanian Startup Summit. Prima cohortă de accelerare a startup-urilor este programată să înceapă din 27 martie 2026.

Înscrierile în accelerator sunt sunt deschise, iar antreprenorii interesați pot aplica deja pe website-ul oficial vestventures.vc sau la adresa de email hello@vestventures.vc .

Fondul este gestionat de un consorțiu experimentat în accelerarea startup-urilor, alcătuit din Startup Wise Guys, Cowork Timișoara, Growceanu și Iceberg Plus. Consorțiul se va concentra pe investiții și dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale, gestionând un buget total de 16,6 milioane de euro.

Finanțarea provine din Programul Regional Vest 2021–2027, administrat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), la care se va adăuga o investiție privată. Banii europeni vin prin Politica de coeziune a UE.

„Vest Ventures reprezintă un pas strategic pentru viitorul economic al Regiunii Vest. Ne dorim ca aici, acasă, antreprenorii cu idei curajoase și inovatoare să găsească sprijin real ca să transforme aceste idei în afaceri scalabile, competitive la nivel european. Fondurile europene ne permit să construim astfel de instrumente moderne de dezvoltare, care merg dincolo de granturi clasice și răspund direct nevoilor startup-urilor aflate la început de drum: acces la capital, mentorat, rețele de investitori și un ecosistem care încurajează inovația. Vest Ventures este un semnal clar că Regiunea Vest își asumă un rol activ în economia viitorului și își propune să devină un pol al antreprenoriatului inovator în această parte a Europei”, a declarat Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest

Finanțări și mentorat pentru antreprenori

Prin Vest Ventures, antreprenorii selectați vor avea acces la finanțare, precum și la un program complet de accelerare, care include mentorat personalizat oferit de antreprenori și investitori cu experiență, workshopuri aplicate ce acoperă întregul parcurs de la idee la produs, clienți, vânzări și investiții, precum și acces la rețele relevante de investitori, clienți și parteneri. Programul pune la dispoziție și spații de lucru, alături de servicii suport esențiale pentru dezvoltarea startup-urilor.

„Regiunea de Vest, cu Timișoara în prim-plan, are potențialul de a deveni unul dintre cele mai puternice hub-uri de tehnologie și inovație din Europa Centrală și de Est. Avem talent, universități solide, antreprenori curajoși și o cultură a colaborării. Vest Ventures ia naștere tocmai din această convingere: aici există capital intelectual valoros care merită accelerat prin investiții. În plus, prin participarea activă a unor parteneri puternici, precum Growceanu, construim punți de încredere și oferim nu doar acces la finanțare, ci și la know-how, mentorat, rețele și experiență relevantă pentru scalare”, a declarat Ciprian Man, partener general Vest Ventures.

Vest Ventures va derula patru cohorte de accelerare, prima urmând să înceapă în 27 martie 2026. În paralel, programul include nouă cohorte regionale de pre-accelerare, axate pe educație antreprenorială și dezvoltarea de produse de tip minimum viable product (MVP), dedicate fondatorilor aflați la început de drum.

Din bugetul total, aproximativ 6 milioane de euro sunt alocați investițiilor directe în startup-uri aflate în stadiu pre-seed, cu obiectivul de a sprijini validarea produselor, consolidarea echipelor și accelerarea primelor etape de creștere. Valoarea exactă a investițiilor va fi stabilită în cadrul programului, în funcție de nevoile și potențialul fiecărei echipe.

Consortiul Vest Ventures este format din patru leaderi recunoscuți în ecosistemul antreprenorial european: