Noi finanțări de 500.000-4 milioane EUR pentru startup-uri românești: Un manager francez va conduce fondul de venture capital lansat de ADR Vest

O serie de startup-uri din regiunea Vest a României vor putea obține finanțări de capital de risc de câte 500.000-4 milioane EUR, prin noul Fond de tip Venture Capital, lansat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, care a anunțat, luni, că a selectat consorțiul de management pentru acest instrument de investiții.

După lansarea primului accelerator de afaceri cu finanțare europeană, ADR Vest a semnat contractul de management pentru cel de-al doilea fond regional de investiții susținut prin Programul Regional Vest, un instrument de 37 milioane euro de tip Venture Capital dedicat companiilor cu potențial mare de creștere.

Contractul de administrare a fondului a fost semnat cu consorțiul coordonat de ASTER CAPITAL INVEST - Franța, „un nume cu experiență solidă în finanțările de risc la nivel european”, a precizat ADR Vest, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Partenerii locali, ICEBERG PLUS și VENTURE BOOSTER, se vor alătura în gestionarea implementării și operării fondului.

Fondul are ca obiectiv declarat sprijinirea IMM-urilor deja active pe piață, cu modele de afaceri validate și potențial ridicat de creștere și scalare, care întâmpină dificultăți în accesarea finanțării prin canalele tradiționale.

Cel puțin 18 firme din regiunea Vest a României vor beneficia de finanțare, cu sume cuprinse între 500.000 și 4.000.000 de euro, acordate în una sau mai multe runde de investiții. Companiile selectate vor primi consultanță strategică pentru dezvoltarea și extinderea pe piețe externe.

26 de milioane de euro vor fi investiți în fond prin Programul Regional Vest, la care se adaugă 11 milioane de euro din surse private, ceea ce aduce valoarea totală a fondului la minim 37 de milioane de euro.

Firmele finanțate trebuie să vizeze cele 6 domenii de specializare inteligentă identificate în Strategia Regională de Dezvoltare Inteligentă 2021-2027 (RIS 3) a Regiunii Vest:

Agricultură și industrie alimentară;

Eficiență energetică și construcții/clădiri sustenabile;

Industria manufacturieră;

Industrii culturale și creative;

TIC şi Automotive;

Turism, Sănătate și Calitatea Vieții.

IMM-urile care vor primi finanțare sub formă de capital de risc trebuie să își desfășoare activitatea în Regiunea Vest, să dezvolte produse și/sau servicii inovative, să utilizeze tehnologii noi, să aibă potențial de creștere și de expunere internațională.

Regiunea Vest cuprinde județele:

Arad

Timiș

Hunedoara

Caraș-Severin

Noul fond completează Instrumentul Financiar de Accelerare a Afacerilor, lansat deja, care sprijină antreprenorii încă din faza de idee. Împreună, cele două instrumente acoperă întregul parcurs al unei afaceri inovatoare – de la concept la maturitate – și creează premisele unui obiectiv ambițios: apariția primului unicorn din Regiunea Vest, o companie evaluată la minimum un miliard de euro.