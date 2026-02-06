De la fontă la fondante: Un antreprenor român a luat fonduri europene și fabrică prăjituri într-un oraș care renunță la industriile poluante

Dacă mergeți la cumpărături la Auchan, Carrefour, Kaufland, Mega Image sau Profi și aveți poftă de prăjituri însiropate, ambalate și ținute la rece, cu siguranță ați încercat sau veți încerca produsele comercializate sub brandurile „Senneville”, „Arca” sau „Dulce de Dor”. StartupCafe a filmat la fabrica de prăjituri de la Călan, județul Hunedoara.

Compania care le produce, Senneville din Timișoara, este deja la a treia generație de antreprenori în domeniu. Este familia lui David Alb, iar bazele afacerii au fost puse de bunicul său, în 1993. Au plecat de la o mică brutărie, iar în 2014 s-au reorientat către dulciuri.

Dar fondurile UE vor duce afacerea familiei Alb la un alt nivel.

Este vorba despre banii europeni care vin prin Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027, finanțat prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene. Fondurile sunt destinate zonelor în care tranziția la energia verde a dus la pierderea de locuri de muncă. UE pune la dispoziția antreprenorilor fonduri pentru a recalifica disponibilizații și a crea locuri de muncă în noi industrii. Din România, sunt incluse în program județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Mureș, Prahova și Galați.



Județul Hunedoara, de exemplu, are o istorie de peste 100 de ani în domeniul siderurgiei. Orașul Călan s-a construit, practic, în jurul acestei industrii. Înainte de 1990, aici se produceau brichete și cocs industrial. La mijlocul anilor 2000, fostul combinat „Victoria” a fost închis, după încercări nereușite de privatizare. Pe ruinele sale, autoritățile locale au înființat un parc industrial de 46 de hectare. Platforma a fost ecologizată cu fonduri UE, iar investitorilor le-au fost puse la dispoziție parcele pentru construirea unor hale de producție.

Aici s-a gândit și familia Alb să-și extindă afacerea, pentru că zona finanțată este cel mai aproape de Timișoara. A parcurs toți pașii din ghidurile de finanțare, iar visul nepotului este pe cale să devină realitate. A intrat în business în 2014, s-a reorientat către patiserie și deserturi, dar un punct de cotitură a fost chiar recenta pandemie, a povestit el.

„O dată cu pandemia, un «shift» s-a întâmplat, atât în consum, cât și în cerințele pe care oamenii le aveau. Ne-am dat seama că avea nevoie de cu totul altceva. A fost o oportunitate care a însemnat intrarea în marile lanțuri de magazine și colaborarea cu mari distribuitori. În 2022, am implementat o tehnologie inovatoare de ambalare, care ne-a permis să creștem termenul de valabilitate cu 300%”.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de circa 70 milioane lei (13,8 milioane euro), din care 7,8 milioane de euro finanțare nerambursabilă, din partea UE și a guvernului. Pe lângă hala de producție, proiectul mai include realizarea unor spații de depozitare, birouri, precum și achiziția de echipamente și utilaje. În afara celor 40 de locuri de muncă deja existente, vor mai fi create alte 60. Proiectul este în derulare, au fost obținute autorizațiile și oferta unui constructor, firma Wincon din Cluj-Napoca.



Cu banii din proiect, a utilat deja hala Călan 1, iar în cursul lui 2026 trebuie finalizată și Călan 2.

El a menționat și etapele prin care a trecut: identificarea sursei de finanțare, alegerea unui consultant, scrierea proiectului, asigurarea cofinanțării, implementare.

A fost dificilă accesarea de fonduri UE?

„Mulți mă întreabă dacă a fost o experiență complicată. Eu spun că nu e complicată, ci complexă. Trebuie să ai capacitatea să pui la masă echipe multidisciplinare, care să poată să colaboreze”, a precizat David Alb.

„La export, cele 18, 20, poate chiar 30 de zile la anumite produse, termenele de valabilitate pe refrigerate nu sunt suficiente ca să putem să vindem la un potențial cu adevărat industrial și mare. Călan 2 va veni cu noutatea de capacitate puternică de congelare”, a explicat David Alb.

Societatea bănățeană produce o varietate bogată de deserturi, de la savarine, amandine și eclere cu diverse umpluturi (cafea, fistic, caramel sărat), la torturi. În viitor, David vrea să deschidă o fabrică de clătite.

Senneville are atât produse tradiționale, dar și unele mai pretențioase și la modă: vegane, cu 0% zahăr sau eclere Dubai.

„Cel mai bine vândute în România sunt, clar, eclerele - pentru că au foarte multe variații, sunt amandinele - pentru că cine nu iubește ciocolata, sunt savarinele - pentru că ne duc cu gândul la copilăria noastră. Însă vindem foarte bine și zona de eclere cu umpluturi mai interesante, cum ar fi eclerul cu cafea, eclerul cu fistic, eclerul cu caramel sărat. Avem și zona de produse vegane care merge foarte bine”, a detaliat David Alb.

El a arătat și care sunt planurile pentru viitor ale firmei: extinderea atât pe piața UE, cât și în alte zone.

„În primul rând țintim piața europeană, în țările din proximitatea României și în care avem diaspora puternică. Apoi, Orientul Mijociu - pentru că acolo sunt consumatori de dulce. Evident, nu ne gândim neapărat la savarine și la amandine, însă sunt o grămadă de deserturi internaționale pe care le putem reproduce, cu un twist românesc și care cu siguranță vor fi apreciate. Ne gândim și la piața asiatică. Am făcut recent o vizită în China și am văzut o explozie a consumului de zahăr acolo. Ne gândim - de ce nu? - și la piața americană, unde sunt mulți români care vor să simtă gustul dulce și tradițional de acasă. De la Călan vor pleca în toată lumea produse românești, cu ingrediente românești, făcute de români”, a încheiat David Alb.



