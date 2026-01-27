Cum s-a modificat comportamentul clienților HoReCa în ultimul an și ce provocări au întâmpinat furnizorii

În ultimul an, comportamentul consumatorului din HoReCa a înregistrat modificări importante: reacționează mai rapid la ce e nou, este mai atent la valoare și compară mai mult ca oricând; în același timp, furnizorii au întâmpinat provocări legate de prețuri și importuri, arată un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Restaurantele nu mai concurează doar prin produse, ci prin context, coerență conceptuală și relația cu oaspeții, este una din concluziile unui eveniment organizat de Hospitality Culture Institute.

Peste 70 de profesioniști din HoReCa au fost prezenți pentru a discuta alături de 6 invitați despre tendințele care vor modela anul 2026 și despre lecțiile anului 2025, dominat de volatilitate, dezechilibru sezonier și presiune tot mai mare pe marjele de profit.

Schimbările bruște în comportamentul de consum, criteriile de diferențiere în HoReCa, evoluția pieței cafelei de specialitate precum și noile tendințe majore din bucătărie s-au numărat printre subiectele dezbătute.

Participanții au constatat că, în 2025, tiparele tradiționale de consum nu au mai fost valabile. Perioade considerate anterior slabe, cum ar fi luna ianuarie sau lunile de vară, au generat încasări peste așteptări pentru mulți operatori HoReCa. Această evoluție indică faptul că sezonalitatea clasică a fost înlocuită de un comportament de consum mult mai fragmentat și imprevizibil, în care nu mai există luni „bune” sau „rele” ușor de anticipat.

De asemenea, noul consumator este caracterizat de coerență, poveste și personalizare, restaurantele devenind „destinații”, nu doar puncte de servire. Cafeaua de specialitate este o piață în creștere în HoReCa românească, iar diferențierea, proximitatea și capacitatea brandurilor de a construi comunități în jurul lor devin critice într-o piață tot mai competitivă, sunt câteva concluzii ale evenimentului, la care a participat, printre alții, și Daniel Mischie, CEO City Grill.

Provocări pentru furnizori

Din perspectiva furnizorilor prezenți la eveniment, anul 2025 a fost marcat de o creștere a volatilității. Printre principalele provocări s-au numărat:

Scumpiri bruște la carnea de vită;

Blocaje la import pentru carnea de pui;

Fluctuații majore de preț la carnea de porc;

Costuri lunare imprevizibile.

În acest context, furnizorii au fost forțați să absoarbă o parte din șocuri, să mențină stabilitatea pentru clienți și să se adapteze operațional unei realități ce implică mai puțină predictibilitate pe termen mediu.

În ceea ce privește trendurile din 2026 din perspectiva furnizorilor, aceștia afirmă că nu mai este suficient să livreze marfă, ci trebuie să asigure suport operațional și să sprijine eforturile operatorilor HoReCa de a crește eficiența. Totodată, în contextul în care restaurantele explorează din ce în ce mai multe soluții de reducere a cheltuielilor, consultanța culinară și optimizarea de meniu devin două servicii în creștere.

Restaurantele caută soluții pentru consistență, reducerea timpilor de gătire, controlul costurilor și reducerea dependenței de personal, astfel încât preparatele sous-vide și semi-preparatele premium câștigă din ce în ce mai multă popularitate în bucătării.

Industria ospitalității a funcționat în ultimii ani într-un regim permanent de criză, generată de factori ca:

Lipsa de personal;

COVID;

Creșterea inflației;

Creșterea costurilor la utilități;

Instabilitate politică;

Lipsă de predictibilitate legislativă.

În acest sens, antreprenorii din industria ospitalității nu mai așteaptă o „revenire la normal”, fiind forțați să funcționeze într-un regim permanent de adaptare.

„Pe măsură ce piața HoReCa se maturizează, apar tot mai multe nișe, modele de business diferite și contexte operaționale care nu mai pot fi rezolvate cu soluții universale. De aceea încurajăm tot mai tare întâlnirile informale, față în față, în care antreprenorii și specialiștii pot vorbi deschis despre ce funcționează, ce nu funcționează și de ce”, a declarat Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute.

Intimate Roundtable Conversations reprezintă think tank-ul aplicat al Hospitality Culture Institute, un format de dialog strategic, în cerc restrâns, care reunește lideri, antreprenori și profesioniști relevanți din HoReCa pentru a analiza, în profunzime, marile mize ale industriei. Fiecare ediție este construită în jurul unei teme cu impact real, explorată din perspective complementare: operațională, antreprenorială, investițională și a consumatorului.

Hospitality Culture Institute (HCI) este o platformă europeană de cercetare și leadership care studiază modul în care cultura gastronomică, ospitalitatea și serviciile modelează comportamentul uman și valoarea economică.