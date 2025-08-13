Minivacanță 2025: Programul Băncii Transilvania pe 15 august

Banca Transilvania a anunțat programul unităților BT pentru ziua de 15 august, minivacanța de Sfânta Maria, precum și ce operațiuni vor fi disponibile.
„În 15 August luăm o mică pauză și unitățile BT vor fi închise, cu excepția celor din centrele comerciale, unde ne găsești în intervalul orar 12.00 - 18.00”, a anunțat Banca Transilvania.
Programul este adaptat în funcție de orarul centrelor comerciale, așa că BT le recomandă clienților săi să-l verifice înainte. Totodată, se pot face programări online, pentru a economisi timp.
Iată și ce operațiuni sunt disponibile în unități:
- Ridicare/emitere/reemitere card, resetare PIN, refuz la plată, modificare limite de tranzacții cu cardul, blocare card, activare BT Pay, activare/modificare SMS Alert
- Scoring și preluări documentații pentru credite
- Preluare instrumente de debit în vederea decontării
- Extrase de cont
Operațiuni la bancomatele BT Express Plus:
- Verificarea soldului contului
- Depunere/retragere de numerar
- Schimb valutar
- Activarea cardului și administrarea PIN-ul
- Plata facturilor de utilități
Soluții BT pentru banking la distanță:
- BT Pay
- BT Go
- NEO Mobile Banking & Internet Banking
- BT Visual Help
- Raul – pentru contul tău de firmă, direct pe Whatsapp
Clienții din diaspora găsesc AICI detalii despre modalitățile prin care pot fi în legătură cu BT, chiar dacă 15 august este zi nelucrătoare în România.