Minivacanță 2025: Programul Băncii Transilvania pe 15 august

Banca Transilvania a anunțat programul unităților BT pentru ziua de 15 august, minivacanța de Sfânta Maria, precum și ce operațiuni vor fi disponibile.

„În 15 August luăm o mică pauză și unitățile BT vor fi închise, cu excepția celor din centrele comerciale, unde ne găsești în intervalul orar 12.00 - 18.00”, a anunțat Banca Transilvania.

Programul este adaptat în funcție de orarul centrelor comerciale, așa că BT le recomandă clienților săi să-l verifice înainte. Totodată, se pot face programări online, pentru a economisi timp.

Iată și ce operațiuni sunt disponibile în unități:

Ridicare/emitere/reemitere card, resetare PIN, refuz la plată, modificare limite de tranzacții cu cardul, blocare card, activare BT Pay, activare/modificare SMS Alert

Scoring și preluări documentații pentru credite

Preluare instrumente de debit în vederea decontării

Extrase de cont

Operațiuni la bancomatele BT Express Plus:

Verificarea soldului contului

Depunere/retragere de numerar

Schimb valutar

Activarea cardului și administrarea PIN-ul

Plata facturilor de utilități

Soluții BT pentru banking la distanță:

Clienții din diaspora găsesc AICI detalii despre modalitățile prin care pot fi în legătură cu BT, chiar dacă 15 august este zi nelucrătoare în România.