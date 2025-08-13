Skip to content

Minivacanță 2025: Programul Băncii Transilvania pe 15 august

BT

Banca Transilvania a anunțat programul unităților BT pentru ziua de 15 august, minivacanța de Sfânta Maria, precum și ce operațiuni vor fi disponibile.

„În 15 August luăm o mică pauză și unitățile BT vor fi închise, cu excepția celor din centrele comerciale, unde ne găsești în intervalul orar 12.00 - 18.00”, a anunțat Banca Transilvania.

Programul este adaptat în funcție de orarul centrelor comerciale, așa că BT le recomandă clienților săi să-l verifice înainte. Totodată, se pot face programări online, pentru a economisi timp. 

Iată și ce operațiuni sunt disponibile în unități: 

  • Ridicare/emitere/reemitere card, resetare PIN, refuz la plată, modificare limite de tranzacții cu cardul, blocare card, activare BT Pay, activare/modificare SMS Alert
  • Scoring și preluări documentații pentru credite
  • Preluare instrumente de debit în vederea decontării
  • Extrase de cont

Operațiuni la bancomatele BT Express Plus:

  • Verificarea soldului contului
  • Depunere/retragere de numerar
  • Schimb valutar
  • Activarea cardului și administrarea PIN-ul
  • Plata facturilor de utilități

Soluții BT pentru banking la distanță:

Clienții din diaspora găsesc AICI detalii despre modalitățile prin care pot fi în legătură cu BT, chiar dacă 15 august este zi nelucrătoare în România.

