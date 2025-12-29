Bistrița: TeraPlast obține 2,71 milioane EUR pentru un teren, în oraș

Producătorul român de materiale de construcții TeraPlast , controlat de omul de afaceri Dorel Goia (foto), a anunțat, luni, că a vândut un teren situat în municipiul Bistrița, către o firmă de construcții, la prețul de 2,71 milioane EUR.

Terenul cumpărat de firma de construcții FAR Foundation este situat pe strada Zefirului din municipiul Bistrita. Aici a functionat in trecut una dintre unitatile de productie ale TeraPlast.

Activul a ramas neutilizat in urma relocarii operatiunilor Teraplast in parcul industrial din Saratel, in perioada 2010–2011.

„Prin aceasta tranzactie inchidem un capitol care, din punct de vedere operational, nu mai avea sens pentru noi si transformam un teren nefolosit intr-o sursa concreta de lichiditate. Ne-am dorit de mult sa vindem acest teren, insa am preferat sa asteptam momentul potrivit: o oferta corecta si un proiect care sa aiba substanta, sa aduca valoare reala comunitatii.

A contat mult si faptul ca autoritatile locale au avut aceeasi abordare, sustinand prin PUZ o dezvoltare corecta a zonei. In plus, vindem catre o companie romaneasca, cu experienta in constructii si cu forta financiara necesara pentru a dezvolta un proiect amplu, un mic orasel, foarte aproape de centrul orasului Bistrita. In acest fel, terenul reintra in circuitul economic si contribuie la o dezvoltare urbana sanatoasa, intr-o zona centrala, in beneficiul locuitorilor orasului”, a declarat Dorel Goia, presedintele Consiliului de Administratie TeraPlast.

În 2018, Primăria Bistrița a încercat să cumpere un teren de 1,6 ha de la TeraPlast, pentru a reloca acolo o piață, dar tranzacția a eșuat, după cum a relatat atunci Ziar de Bistrița. Compania cerea 3 milioane de lei plus TVA pentru teren, la acel moment.

Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de Sud-Est. Grupul este compus din companiile TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack, Palplast (Rep. Moldova), companiile Grupului Wolfgang Freiler (Austria si Ungaria), Optiplast (Croatia) si companiile Aquatica Experience Group.

Din 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul TRP. Actiunile companiei sunt incluse in indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti, in indicii Small Cap si Global All Cap ai FTSE Russell si in indicii MSCI Frontier IMI.