„La un anunț de angajare au fost primite 60 de CV-uri în două ore. Enorm!”- provocările tinerilor pe piața muncii, identificate de șeful unei mari universități din România

Concurența pentru pozițiile entry-level în domenii sensibile, precum IT și automotive, puternic afectate de avansul inteligenței artificiale (AI) și de concurența chineză, a ajuns la cote alarmante.

Tinerii sunt cei mai afectați. În actualul context economic, ei reușesc cu greu să-și facă loc pe piața muncii, subliniază Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnice Timișoara (UPT), într-o analiză de sfârșit de an.

„Am discutat cu managerul unei companii mai mici, iar în această toamnă la un anunț de angajare au fost primite 60 de CV-uri în două ore. Enorm, comparativ cu anii anteriori. Pe lângă provocările economice, inteligența artificială a schimbat și ea piața muncii, reducând din posturi. În partea de generare de software, unde este cel mai folosită, creșterea productivității unei persoane poate porni de la 50% până la mai mult decât dublu. Totodată, cu ajutorul inteligenței artificiale putem asista în unele cazuri la rescrierea unei aplicații în două-trei săptămâni, în timp ce în trecut era nevoie de o perioadă de peste un an și de o echipă de programatori. De asemenea, există procese de mentenanță care se desfășoară mai repede, fără ca personalul să fie nevoit să le mai stăpânească în detaliu”, spune Florin Drăgan.



În aceste domenii, este nevoie și de o „readaptare a calificărilor” pe care o persoană le are, atunci când dorește să se angajeze.

De altfel, anul 2025 a adus cele mai multe concedieri în IT și automotive, atât în România cât și la nivel global.

Industria europeană de automotive trece și ea printr-o perioadă grea, din cauza unei combinații de factori, iar acest lucru este vizibil și în România.

„Vorbim de o combinație de factori care afectează simultan producătorii și furnizorii: încetinirea economiei, scăderea cererii, costurile tot mai mari cu energia și materiile prime, dar și presiunea tranziției către electromobilitate. Investițiile necesare pentru noile tehnologii sunt foarte mari, iar recuperarea lor este dificilă într-un context economic instabil. În plus, competiția tot mai puternică din partea Chine, care beneficiază de costuri mai reduse și de un avans semnificativ în zona vehiculelor electrice, pune presiune suplimentară pe producătorii europeni. La acestea, se adaugă tensiunile comerciale și problemele din lanțurile de aprovizionare, care afectează întreaga industrie de automotive din Europa”, mai precizează Florin Drăgan.



În opinia acestuia, soluția ar fi investițiile în digitalizare, cercetare și dezvoltare. Inovarea este cheia unei mai mari stabilități pe termen lung.

De asemenea, ar fi nevoie de parteneriate între companii și mediul universitar pentru a genera proiecte de impact.

„Universitățile nu-și mai pot permite să aibă domenii cu angajabilitate în piața muncii de 30%, ar trebui să stabilim domeniile în care vrem să contăm și să investim în special în acestea”.

Prof. Drăgan mai spune că este nevoie de crearea unor hub-uri de cercetare și dezvoltare, de susținerea startup-urilor tehnologice și de conectarea acestora la rețele internaționale de inovare.









