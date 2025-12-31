BVB avertizează: escrocherii pe internet în numele Bursei

Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei de Valori București (BVB) - www.bvb.ro - pentru a colecta în mod ilegal date personale și bancare sensibile, avertizează într-un comunicat de presă operatorul pieței de capital.

Hackerii susțin că utilizatorii sunt eligibili pentru retragerea unor dividende de peste 23.000 de lei. Sub acest pretext, ei solicită victimelor să completeze un formular cu date critice, printre care codul numeric personal (CNP), contul IBAN, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Aceste informații pot fi utilizate ulterior pentru a accesa conturile bancare ale victimelor și pentru a sustrage fonduri, mai avertizează BVB.

Bursa precizează clar că nu solicită niciodată date personale sau bancare direct pe site-ul propriu în scopul plății dividendelor.

Pentru siguranța utilizatorilor, Bursa arată câteva reguli de urmat:

Verificați întotdeauna adresa URL: Site-ul oficial al BVB este www.bvb.ro. Orice altă variație a numelui sau extensiei este un indicator de înșelăciune.

Sursa dividendelor: Distribuirea dividendelor se realizează exclusiv prin intermediul Depozitarului Central, al agenților de plată desemnați de emitenți sau prin intermediul brokerului la care aveți deschis contul de tranzacționare. BVB nu face plăți directe către investitori.

Nu furnizați date bancare: Nu introduceți niciodată datele cardului sau codurile de autentificare pe site-uri care promit sume de bani neașteptate.

Verificați informațiile: Dacă primiți astfel de mesaje, contactați imediat instituția menționată prin canalele oficiale de comunicare înainte de a lua orice măsură.

„Vă atragem atenția să nu dați curs sub nicio formă solicitărilor primite de la persoane necunoscute care își atribuie în mod mincinos calitatea de angajați ai BVB și ai Depozitarului Central. BVB si DC nu solicită și nu vor solicita date cu caracter personal și nici instalarea unor aplicații pentru telefoanele mobile în scopul obținerii unor sume de bani sau realizării oricăror tipuri de tranzacții”, se mai arată în comunicatul BVB.



Reprezentanții Bursei mai precizează că singura modalitate de a investi în companii listate la BVB este deschiderea unui cont de tranzacționare la unul dintre intermediarii autorizați, lista acestora fiind disponibilă pe www.bvb.ro, la acest LINK.

De asemenea, tentativele de înșelăciune pot fi raportate direct poliției. Cum se procedează găsiți AICI.