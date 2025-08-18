Meta (Facebook) vrea să restructureze din nou divizia sa de inteligență artificială, pentru a patra oară în ultimele 6 luni

Meta Platforms vrea să îşi reorganizeze pentru a patra oară, în doar şase luni, activităţile din domeniul inteligenţei artificiale, a relatat publicaţia The Information, citând surse familiare cu planurile companiei, potrivit Reuters.

Noua structură ar urma să împartă unitatea Superintelligence Labs în patru echipe: un nou „TBD Lab” („to be determined – să fie stabilit”), o echipă de produse care va include asistentul Meta AI, o echipă de infrastructură şi laboratorul Fundamental AI Research (FAIR), axat pe cercetări pe termen lung, au spus două dintre surse, citate de News.ro.

Meta nu a răspuns solicitărilor de comentarii, iar Reuters nu a putut verifica independent informaţiile.

Pe măsură ce competiţia din Silicon Valley pentru avansul în AI se intensifică, CEO-ul Mark Zuckerberg accelerează planurile pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale generale, maşini capabile să depăşească gândirea umană, şi pentru crearea de noi surse de venit.

Restructurările au venit după plecarea unor membri importanţi din conducere şi după recepţia slabă a celui mai recent model open-source, Llama 4.

Meta a apelat la giganţii financiari PIMCO şi Blue Owl Capital pentru a conduce o finanţare de 29 miliarde dolari destinată extinderii centrelor de date din Louisiana rurală.

În iulie, Zuckerberg a declarat că Meta va investi sute de miliarde de dolari pentru a construi mai multe centre masive de date pentru AI.

Luna trecută, compania şi-a majorat prognoza de cheltuieli anuale de capital cu 2 miliarde dolari, până la un interval de 66–72 miliarde, iar conducerea a avertizat că în 2026 ritmul de creştere a cheltuielilor va depăşi nivelul din 2025, pe fondul costurilor ridicate pentru infrastructură şi salarii competitive pentru atragerea cercetătorilor.