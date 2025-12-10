Skip to content

MedLife atinge o capitalizare bursieră de 1 miliard de euro

CEO MedLife Mihai Marcu

Rețeaua de servicii medicale private MedLife anunță atingerea unei capitalizări bursiere de 1 miliard de euro la Bursa de Valori București (BVB).

Compania s-a listat în decembrie 2016, iar de atunci s-a extins cu peste 60 de achiziții și a dezvoltat o platformă medicală integrată la nivel național, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. 

În ultimii nouă ani, MedLife a investit în tehnologizare, AI, roboți, drone și echipe medicale. 

„Atingerea pragului de 1 miliard de euro capitalizare este o validare importantă pentru noi și o dovadă că modelul MedLife rămâne solid și relevant, indiferent de context. (...) În ceea ce ne privește, rămânem concentrați pe investiții în inovație și cercetare medicală: genomică, inteligență artificială - în special în imagistică și laborator, dezvoltarea programelor de prevenție și continuarea proiectelor de medicină personalizată”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO al Grupului MedLife.

În perioada 2016-2024, valoarea activelor companiei a crescut de peste șase ori, de la 466 de milioane de lei, la circa 3 miliarde de lei. De asemenea, cifra de afaceri a crescut de 5,4 ori față de momentul listării, de la 502 milioane lei la 2,72 miliarde de lei. 

La nivel național, rețeaua s-a extins la peste 450 de unități medicale proprii, la care se adaugă 60 de achiziții, ceea ce permite acoperirea serviciilor de prevenție, laborator, ambulator, spital, imagistică și medicină ocupațională. 



