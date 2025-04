„Majoritatea antreprenorilor români încă fac afaceri după ureche”. Greșelile pe care le fac (consultant)

„Majoritatea antreprenorilor români încă fac afaceri după ureche”, iar lipsa unei strategii clare, a proceselor ce permit delegarea și a controlului financiar trag în jos firmele locale, atrage atenția un consultant de afaceri într-o analiză transmisă StartupCafe.ro.

Din aceste motive, afacerile antreprenoriale au venituri de 2-3 ori mai mici decât ar putea obține, spune consultantul Florin Leucă. În plus, el susține că rata de eșec în business în România este foarte apropiată de cea din SUA, cea mai dezvoltată economie a lumii. În primul an de la înființare, 20% din firme eșuează, în primii 5 ani aproape 50% din afaceri se închid, iar după 7 ani, aproximativ 70% din firme eșuează.

„Majoritatea antreprenorilor români încă fac afaceri după ureche. Lipsa unei strategii clare, a proceselor care să permită delegarea și a controlului financiar rămân probleme majore. Antreprenorii fără o viziune bine definită și fără un plan concret de dezvoltare riscă să își saboteze propriile afaceri. Doar 2 din 10 antreprenori români au cultură antreprenorială solidă, ceea ce face ca în primii ani de activitate multe afaceri să stagneze sau chiar să dispară. De altfel, există o lipsă de acuratețe în ceea ce privește partea financiar-contabilă. 8 din 10 antreprenori nu țin o evidență clară a costurilor pe care le au de la o lună la alta și în cele mai multe cazuri ajung să observe scăparea de sub control a costurilor sau problemele de cash flow atunci când e prea târziu, când deja se îndreaptă spre insolvență. Acest lucru înseamnă să faci business după ureche, însă partea pozitivă este că antreprenorii sunt forțați de context să preia controlul în afaceri, să nu mai lase lucrurile la voia întâmplării și să acționeze strategic, cu obiective și acțiuni clar definite. Astfel, afacerile pot fi dezvoltate exponențial, putând să crească de 2-3 ori într-un an, sub condiția ca antreprenorii să rezolve problemele cronice din business-urile lor”, explică consultantul de business Florin Leucă, care a contribuit la dezvoltarea peste 100 de afaceri în ultimii ani.